Iago Aspas, el coleccionista de goles

Iago Aspas Juncal (Moaña, 1987) se convirtió este domingo en el séptimo futbolista que consigue marcar, al menos, catorce goles en siete ligas consecutivas en Primera División. El delantero del RC Celta alcanzó esa marca en el estadio de San Mamés, donde abrió la victoria del equipo vigués frente al Athletic Club.

Se trata de un hito que hasta ahora sólo habían firmado Mundo, Pahíño (histórico jugador del Celta y el Real Madrid), David Villa, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, según datos de Afouteza e Corazón.

El futbolista de Moaña marcó en La Catedral su decimocuarto tanto en lo que va de temporada y pelea por conquistar su cuarto trofeo Zarra, del que ahora le separa un gol, el que tiene de ventaja sobre él y Juanmi (Betis) el delantero del Espanyol Raúl De Tomás (15 dianas).

En la lucha por convertirse en el máximo goleador nacional del curso 2021-2022 también está el jugador del Deportivo Alavés Joselu Mato, que en lo que va de curso 2021-2022 suma 13 goles.

Iago Aspas ha anotado catorce tantos en 31 partidos, de los cuales tres (Mallorca, Betis y Atlético de Madrid) los hizo de penalti. El resto de equipos a los que ha hecho gol son Levante, Getafe, Barcelona (2), Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol y Sevilla.

De esta forma, el 10 del Celta suma una nueva marca a su impresionante trayectoria en el club de su vida. Su debut con la camiseta del primer equipo se produjo en la temporada 2007-08, en Segunda División, y en su estreno en Primera, en la Liga 2012-2013, firmó 12 goles, siendo clave en la consecución de la permanencia. Y en noviembre de 2020 se convirtió, con el tanto que marcó a la Real Sociedad, en el máximo goleador del Celta de Vigo en Primera División, con 105 dianas (en 217 partidos), tras superar al legendario Hermidita, quien disputó 166 partidos oficiales con la camiseta celeste en Primera.

Con la diana del domingo en San Mamés, suma ya un total de 129 goles (30 de penalti) con el Celta en la máxima categoría del fútbol español. Después de un periodo lejos de Balaídos, tras pasar por Liverpool y Sevilla, el delantero regresó a Vigo en el campeonato 2015-16 para conducir, a base de goles, al equipo vigués a dos semifinales de la Copa del Rey y a una histórica clasificación para las semifinales de la Liga Europa.

La secuencia de goles del delantero de Moaña con el Celta en Primera División es la siguiente: 14 tantos (curso 2015-16), 19 (16-17), 22 (17-18), 20 (18-19), 14 (19-20), 14 (20-21) y 14 (21-22, cuando todavía restan siete jornadas para cerrar el campeonato).

Asimismo, durante su carrera, Aspas vistió la camiseta de la selección española, con la que disputó el Mundial de Rusia, y conquistó el Trofeo Zarra de máximo goleador nacional de la Liga en tres ocasiones consecutivas.

Pese a que lleva casi dos años sin ser citado por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, el delantero del Celta no pierde la esperanza de jugar el Mundial de Catar 2022. “La esperanza es lo último que se pierde. Soy un cabezón y voy a seguir trabajando para que algún día pueda tener otra oportunidad”, comentaba a Efe el pasado 2 de abril. Aspas no juega con La Roja desde el 7 de junio de 2019, ante Islas Feroe. “No me queda otra que seguir trabajando en mi equipo para que sea más fácil volver. Trato de marcar el mayor número de goles, dar las máximas asistencias posibles y estar lo más arriba posible con mi equipo para que el seleccionador vuelva a confiar en mí”, subrayó. En este sentido, no se ve “lejos” de la selección, aunque asume que su vuelta no será “fácil”.

PREMIO. Iago Aspas recogió ayer en la Cidade Deportiva Afouteza su segundo Premio Estrella Galicia de la temporada, que en esta ocasión le acredita como mejor jugador del mes de marzo. “En este tramo final de la competición tenemos, sobre todo, que ir partido a partido, semana a semana. Siempre hablamos de que hay que mejorar todas las temporadas y es cierto que el año pasado acabamos muy bien, con 4 o 5 victorias consecutivas. Ese es el objetivo, terminar como la temporada pasada y acabar lo más arriba posible”, afirmó el 10 del Celta.