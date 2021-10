Igualdad en el campo y en las gradas entre un buen Lugo y el Sporting

Lugo. No podía acabar de otra forma que con empateun partido de igual a igual, en un Ángel Carro que fue el campo del Lugo, pero también una sucursal del Molinón, donde los locales se adelantaron con una genialidad de Chris Ramos y los visitantes se repusieron con un derechazo de Bogdan Milovanov. El larguero impidió al Lugo sentenciar el choque antes de que lo equilibrara el lateral del Sporting, que después buscó un triunfo que no llegó, pero que cortó una serie de dos derrotas.

Hubo dos partidos equilibrados, uno en la grada con la Mareona y otro en el terreno de juego. Un regalo tempranero de Ros estuvo a punto de aprovecharlo Aitor García, pero Vieites subsanó el error. El portero también desvió un disparo de Djuka.

No penalizó en goles, pero sí en lesiones el Lugo, que perdió a Gerard Valentín, en el primer recorte que hizo. Entró el hispano-boliviano Jaume Cuéllar. El Lugo no se escondió y buscó a su rival. En un saque de esquina, superado el cuarto de hora, Carrillo estuvo a punto de encontrar portería con un cabezazo y en otro córner que tocó Chris Ramos, Alende no fue capaz de conectar el balón.

Al descanso, 0-0; el árbitro perdonó la segunda amarilla a Aitor García en un plantillazo a Lebedenko.

La balanza del partido se inclinó a favor del Lugo en un pase filtrado por Xavi Torres que encontró la poderosa zancada de Chris Ramos. Midió mal Mariño y el punta local remató la faena.

Los lucenses defendieron con balón y el Sporting tardó en apretar. Puma Rodríguez tuvo el empate, Hugo Rama lanzó una falta al larguero y empató Bogdan Milovanov a pase de Villalba. C. A. F.