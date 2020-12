Ilustres y no tan ilustres en paro

LA EDAD no perdona y más si se trata de realizar una actividad en la que el físico tiene un peso determinante como es el caso del fútbol. Sin embargo, en los últimos años, gracias a técnicas de preparación avanzadas así como a llevar a cabo una preparación específica y muy controlada, han permitido a muchos futbolistas alargar su vida profesional hasta bien entrada la treintena, como es el caso del bético Joaquín que a sus 39 años aún sigue dando muestras de su clase, y por delante de él están el portero gaditano Alberto Cifuentes (41 años) y Nino, el eterno delantero del Elche, que a sus 40 años sigue en la brecha. Sin olvidarnos que a nivel internacional tenemos a un súperclase como Cristriano Ronaldo que, a punto de cumplir los 36 años, sigue siendo un ejemplo de profesional que vive por y para su profesión.

Pero lo cierto es que así como a estas alturas de la pasada temporada no había muchos jugadores de los llamados importantes en la lista del paro, en este oportunidad y debido a la crisis económica provocada por el coronavirus, ahora mismo hay un ramillete de peloteros que esperan la llamada de algún equipo para continuar en activo y, la verdad, cuesta trabajo entender como alguno de ellos aún no ha sido contratado, como es el caso del ex valencianista Ezequiel Garay (34 años), que la pasada temporada rindió a un nivel altísimo pero una grave lesión le impidió reanudar la competición.

Otro hombre importante en el concierto internacional es el de Mario Mandzukic (34) que se ha cansado, a lo largo de toda su carrera, de hacer goles en los mejores equipos europeos, entre ellos Bayern, Atlético de Madrid y, últimamente, la Juve, pero que está en el paro aunque sonó hace semanas como posible refuerzo para el ataque del Celta. Y es que con lo caro que está el gol, no se entiende como un hombre como el croata no encuentra acomodo aunque sea en un equipo de nivel medio. Lo mismo podría decirse de Jackson Martínez (34 años), fichaje estrella del Atlético en 2015 pero que no acabó de cuajar en el cuadro de Simeone y acabó recalando en la liga china. De no encontrar equipo este enero, anunció que colgaría las botas.

Junto a estos ilustres, hay un buen ramillete de jugadores que a pesar de estar por encima de la treintena, aún podrían rendir a buen nivel si recalan en el equipo adecuado. Su esperanza es que en el mercado de invierno, más de un conjunto va a tener que echar mano de su veteranía para reforzar unas plantillas que, debido a la falta de una pretemporada en condiciones, están sufriendo lesiones que han debilitado las prestaciones de esos conjuntos.

Así, echando un vistazo rápido a estos parados de lujo, nos encontramos con algún campeón de Europa como es el caso del ex delantero del Liverpool Daniel Sturridge, que a sus 31 años ha dejado de contar para Jürgen Klopp o el exsevillista e internacional por Francia Samir Nasri (33), centrocampista que estaba llamado a marcar toda una época en la selección de su país, pero que entró en barrena y tras pasar por el Sevilla acabó jugando la última temporada en el Anderlecht belga, que no le renovó y anda ahora buscando una última oportunidad para intentar reverdecer viejos laureles.

Otro joven que en edad juvenil se lo disputaron los mejores equipos de Europa y que con solo 17 años firmó por el Milán, Alexandre Pato (31 años), llegando a proclamarse con la canarinha campeón de la Confederaciones y de la Copa América. Hace cuatro años fichó por el Villarreal, equipo del que se despidió apenas medio año después para recalar en el fútbol chino del que regresó a su país disputando la última liga en el Sao Paulo, sin que recibiese oferta alguna en un país, el suyo, que lo llegó a idolatrar.

Como estos ejemplos, hay otros muchos de hombres que lo fueron todo y que ahora, en la recta final de su carrera, ven como el fútbol le ha dado la espalda, aunque bien es cierto que en algunos casos ese rechazo se lo han ganado a pulso a base de decisiones equivocadas y de cometer errores propios de gente joven con pocos dedos de frente, mal asesorados y más pendientes de divertirse que de vivir su trabajo como auténticos profesionales.

Es el caso del italiano Mario Balotelli, un chico que con apenas 16 años estaba llamado a ser un referente del fútbol mundial, llegándose a decir que era el heredero natural de Leo Messi y que su poca cabeza le ha impedido sacar provecho de unas facultades innatas para triunfar. O el de un jugador español, hecho en la cantera del Real Madrid y que apuntaba para crack, el canario Jesé, que acaba de ser despedido del PSG y que a sus 27 años, aún con recorrido por delante, se encuentra en la tesitura de darle un vuelco a su carrera o continuar en la deriva que le ha llevado a ser cedido a cuatro equipos y no cuajar en ninguno de ellos. Y es que en el pecado llevan la penitencia.