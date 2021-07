Incide en la exigencia de test previo para salir el Gran Fondo Ézaro

Santiago. En su presentación en el Hostal dos Reis Catlólicos, la sexta edición de la emblemática prueba popular ciclista, el Gran Fondo Ézaro, incidió en dos cuestiones: quería ser la más multitudinaria cita deportiva en Galicia después del COVID; y, teniendo en cuenta lo primero, el gran objetivo era ser también la más segura. Como quiera que la ya demasiadas veces citada pandemia no cede, con cifras al alza las últimas dos semanas en Galicia, tampoco lo hace la obsesión de la organización de la carrera, encabezada por Ezequiel Mosquera (EME Sports) por garantizar la prevención. “O domingo, quen non teña feito o test de antíxenos noso do día anterior, non sae”, explicó ayer Ezequiel a EL CORREO.

Explicó Mosquera que en la organización de la prueba “xa nos puxemos na peor situación que podía darse. E por elo imos ser máis intraxigentes aínda neste tema”.

No puede ser de otra forma: para participar en la prueba hay mil inscritos y, aunque pueda haber alguna baja, todos coincidirán a las nueve de la mañana en la salida (los ciclistas la harán con mascarilla, como los primeros kilómetros). Así que el sábado, en una larga jornada en el Polígono Industrial de Cee, todos los participantes (“estean vacinados ou non, leven posta unha ou dúas doses, pasaran ou non a COVID”, señala Ezequiel) deberán realizarse desde el coche el test de antígenos. a. pais