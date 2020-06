“Intento prepararme lo mejor posible y no obsesionarme con qué pasará”

En los últimos días regresaba a Rumanía con vistas a reanudar próximamente los entrenamientos. Hasta ese momento, ¿cómo está transcurriendo ahí su cuarentena?

Llevábamos mucho tiempo sin balonmano, aunque no sin entrenar, porque cada una ha entrenado desde su país de la manera que ha podido en estos meses, pero siempre hay que enfatizar más ahora para empezar. El equipo ya está en la ciudad, haciendo nuestra cuarentena. Cada una hace sus entrenamientos en casa para poder empezar ya, y creo que las primeras empezarán el miércoles.

En el horizonte se presentaba la Final a 8 de la Champions League como la competición más importante, pero el viernes conocíamos que también se cancela.

Era una fecha importante en el calendario pero realmente las jugadoras no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. La fecha estaba planteada para septiembre, pero la verdad es que tal como está la situación en Europa todavía nos parecía bastante complicado que se jugara. Nos hubiera encantado poder disfrutar de haber llegado a los cuartos de la Champions y ver qué podía pasar. Pero creo que es lo más razonable, a día de hoy es casi imposible la organización. Lo primero es la salud y quizás organizándola de este modo no se hubiera disfrutado tanto. Es una lástima, pero entendemos que la cancelen. Ahora mismo la situación es esa y esperemos el año que viene poder hacer un buen papel en la Champions.

Entiendo que todas las miradas pasan a centrarse ahora en la Liga y la Copa rumana. ¿Saben exactamente en qué momento podrán afrontar estas competiciones?

La Copa rumana, que no se ha disputado el año pasado, la jugamos el 21, 22 y 23 de agosto, y la Liga empieza el 27 de agosto. Lo que no sabemos es en qué momento van a ubicar la Supercopa. Me imagino que en cuanto empecemos a entrenar el equipo nos informará mejor de cómo son las fechas.

¿Qué opina de la forma en que se resolvió la Liga? En un principio se pretendía reanudarla en junio pero finalmente se canceló sin decretar un campeón, cuando eran líderes.

Fuera cual fuera la decisión, habría gente que no estaría de acuerdo y protestaría. No sé cuál es la decisión más acorde, cuál hubiera sido la mejor. Sí creo que no sería justo que hubiera un campeón, porque la Liga no se había acabado y aún quedaban muchos partidos por jugar. En cuanto a la clasificación, si dejarla como estaba o si hacer un sistema como el noruego, que querían dividir los puntos entre los partidos, no sé. Esto ha sido una crisis mundial que nadie tenía previsto. Creo que está bien que no haya campeón, y creo que todavía está mejor el hecho de no volver a jugar. Rumanía fue una de las ligas que más tarde decidió que no se iba a jugar, porque ellos querían jugar a toda costa y eso sí que las jugadoras no lo respaldábamos. Protestamos públicamente porque eso era una locura. No sería aceptable después de tantísimo tiempo paradas, y paradas de la forma en que estábamos, porque había chicas en sus pisos que no podían salir. Eso para el deportista hubiera sido un riesgo total.

Estaban en la lucha por revalidar el título cuando su objetivo volvía a ser terminar entre las tres primeras. Aunque este era un proyecto a largo plazo, a Bucarest ya lo tratan de tú a tú. ¿Ha llegado el momento de ponerse la Liga como meta?

Es verdad que a Bucarest lo hemos tratado de tú a tú estos dos años. Este año creo que ha sido mucho más complicado, también con la Champions League. El objetivo era pasar a la main round, pero no creíamos que íbamos a pasar a cuartos. Creo que hemos hecho un buen papel, y sí es verdad que estamos peleando con Bucarest, creo que es el objetivo, pero no marcaría como objetivo ser campeonas de liga, porque en cuanto a presupuesto hay mucha diferencia. Pero eso no es una excusa, el objetivo tendría que ser estar entre las tres primeras, pero sin perder de vista que si está en nuestra mano luchar por el título, por supuesto que vamos a intentarlo.

Usted es un referente en el SCM Râmnicu Vâlcea y en la selección española. ¿Cómo valora el reciente sorteo del Europeo, compartiendo grupo con Rusia, Suecia -viejas conocidas del Mundial- y la República Checa en la ronda preliminar?

Preguntarse si nuestro grupo está bien, o si había uno más fuerte o más flojo... para mí en los Europeos no existe esa posibilidad. En todos los grupos hay selecciones muy buenas y no hay favoritos sobre el papel. En cambio, en el Mundial hay selecciones de otros continentes a las que sabes que, a priori, vas a ganar. Pero en ese sentido el Europeo es mucho más competitivo y tenemos que ir con la filosofía y la certeza de que va a ser muy complicado.

A ese Europeo llegarán con la vitola de subcampeonas del mundo. Siempre se dice que en la entrega de medallas hay dos equipos felices, los que ganan el oro y el bronce, mientras la plata necesita reposar antes de ser valorada en su justa medida. ¿Ha pasado ya suficiente tiempo como para disfrutar esa medalla?

En un primer momento es verdad que la plata es un poco agridulce, y más por como terminó el partido y como se dieron las cosas. Necesitas un tiempo para ser consciente de lo que has conseguido. En nuestro caso, el viaje tan largo que tuvimos de vuelta desde Japón nos hizo, poco a poco, asimilar lo que habíamos hecho y estar contentas con lo que habíamos logrado. Después, con el recibimiento que tuvimos en España te hace mucho más fácil saborear esa medalla y darte cuenta de que era una plata histórica y que teníamos que disfrutarla.

El próximo Mundial lo disputarán en casa, pero antes, también en España, afrontarán el Preolímpico, que se aplaza exactamente un año, a marzo de 2021. ¿Habría preferido disputarlo antes de la pandemia?

Evidentemente, los que están clasificados tienen una tranquilidad mucho mayor. Quizás sería un poco más sencillo jugar el Preolímpico antes, dentro de que se ha aplazado, para tener más distancia entre el Preolímpico y los Juegos, pero el año que viene es la réplica de lo que hubiera sido este. Lo tendremos que jugar en marzo, como si hubiera sido en el 2020, y esperemos clasificarnos para poder estar en los Juegos y que se celebren.

Con toda la incertidumbre por el covid-19, ¿cómo enfoca los Juegos?

No me centro exclusivamente en eso, creo que la temporada es muy larga y hay muchas cosas antes. Intento enfocar la temporada de la misma forma que este año, esperando que estén ahí al final de la temporada; es un momento muy importante. Pero no me centro en pensar si se van a celebrar o no, al igual que tampoco me centro en preocuparme demasiado de si la Liga al final se va a acabar, o si vamos a poder jugar o no. Intento prepararme y estar físicamente lo mejor que pueda, intentar trabajar hasta el punto que sea posible y no crear una obsesión con qué pasará. Obsesionarse no va a solucionar nada.