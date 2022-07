Iria Campos e Fernando Vázquez gañan a Media Maratón ‘Camiño Inglés’

ATLETISMO. Iria Campos (01:37:46) e Fernando Vázquez Ares, do Club Atletas de Acea de Ama (01:21:20), foron os gañadores da primeira edición da Media Maratón Camiño Inglés que se disputou onte nos vinteún quilómetros que separan a Igrexa de Ardemil, no Concello de Ordes, e as inmediacións da Piscina Municipal de Sigüeiro, en Oroso. Completaron o podio en categoría feminina Laura Núñez Naveira e Cristina Carril Boo. En categoría masculina foron segundo e terceiro, respectivamente, Ángel Maceiras Lago (Club Atletismo Sar) e Manu Sobral González (Club Deportivo Pinarium).

En canto á proba de 10 quilómetros, tamén entre os concellos de Ordes e Oroso, con saída en Ponte Pereira, os gañadores foron Lucía Quintela Casal, do Club de Atletismo O Pino, e Richard Daniel Oliva Denis, do Club de Atletismo O Pino. ECG