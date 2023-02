Irving dice que los Nets le faltaron “mucho al respeto”

NBA. Kyrie Irving, fichado este lunes por los Dallas Mavericks de Luka Doncic, proveniente de los Brooklyn Nets, afirmó este mismo martes que tuvo la sensación de que se le faltó “mucho al respeto” en su pasada franquicia y que los dirigentes no no se mostraron transparentes con él. “Quiero estar en sitios en los que se me celebre y no en los que se me tolere o en los que no me siento respetado. Hubo momentos en este período en el que estuve en Brooklyn en los que sentí que se me faltó mucho al respeto”, comentaba Irving durante la primera rueda de prensa como nuevo jugador de los Mavericks. “Nadie habla de mi ética laboral, todos hablan de lo que hago fuera de la pista. Quería cambiar esta dinámica, escribir mi propia historia y seguir preparándome. Ahora que estoy en Dallas, quiero enfocarme en lo que puedo controlar”, añadía. Además de a Irving, en el traspaso se incluyó a Markieff Morris a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney Smith, una primera ronda del Draft de 2029 y dos segundas rondas del Draft de 2027 y del 2029. El base se mostró ilusionado por poder jugar con Doncic y llegar a un equipo en el que podrá pelear por el título. De hecho, comparó a Doncic con Larry Bird, ya que ese estilo de juego “solo se ha visto” en el exjugador de los Boston Celtics. “Juega a su propio ritmo, marca un montón de puntos y siempre está entre los candidatos al MVP”. A. Couce