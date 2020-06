Irving lidera un boicot a la vuelta de la NBA

APOYOS El base de Brooklyn Nets Kyrie Irving se ha erigido como el líder de un boicot de varios jugadores de la NBA contra los planes de reinicio de la competición a raíz de las semanas de protestas por la muerte de George Floyd, según informa el medio The Athletic. “No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y esta mierda. Algo huele un poco raro. Queramos admitirlo o no, somos atacados como hombres negros cada día que nos despertamos”, señaló Irving en una videoconferencia de 90 minutos con más de 80 jugadores de la NBA y la WNBA. La NBA se renudará, con 22 equipos, el 31 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida), pero varios jugadores de renombre apoyan el boicot propuesto por Irving. El presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), Chris Paul, Howard y Bradley, Kevin Durant o Donovan Mitchell fueron algunos de los integrantes de la videollamada. e.p.