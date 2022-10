Iván Raña: la leyenda del triatlón que nació en la Carreira Pedestre Popular

La Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago regresa el 30 de octubre a la ciudad compostelana tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus. Esta competición, que cumple 45 años, es referencial en Galicia y ha marcado a todos aquellos que han participado en ella, atrayéndolos al mundo del deporte y, concretamente, del atletismo. Una de esas personas a las que caló por dentro, orientando su vida hacia el mundo de la competición, fue al ex triatleta campeón del mundo Iván Raña.

El deportista gallego recuerda que accedió a la carrera porque en Ordes había “dorsales en la escuela para ir y sobró uno”. Raña, quien se “apuntaba a todo”, no dudo en tomar ese dorsal e ir a participar en la carrera. En ese momento corrió en la competición de 14 kilómetros y bajo la lluvia, donde rememora que quedó en el puesto “645 aproximadamente”. Confiesa entre risas que su participación fue un poco “ilegal o pirata”, pero que supuso una “experiencia increíble, el estar con 5.000 o 4.000 personas y mirando que no te pisen”.

Para Raña fue “de esas cosas que te pasan en la vida y llamas casualidades”, lo que en esa edad fue “lo más importante que había hecho, correr con tanta gente y en Santiago”. Así, afirma que es algo que lo marcó y, sin duda, “influyó en que fuese deportista”.

Esa historia se completaría con un Iván Raña que se convirtió en uno de los grandes triatletas mundiales, ganando un oro Mundial y dos platas; dos oros y una plata europea; un oro en el Mundial de Acuatlón; y una plata en el Mundial por Relevos, entre otros logros. Por ello considera que este tipo de competiciones cumplen “una función muy bonita” que, en su caso, “no fue solo una carrera, fue un ‘vamos a Santiago’ como si fuera Navidad o un día de fiesta”.

Con esta relación tan especial con el evento, Raña lamenta el no poder asistir, aunque valora que va a ser el retomar “una de las carreras más importantes de Galicia”, la cual pide que se “potencie más, ya que era la meca del atletismo en Galicia y viene gente de mucho nivel”.

Sobre la lluvia, admite que para él es un factor propio de la carrera: “Recuerdo ir corriendo bajo la lluvia e ir por la piedra con cuidado de no resbalar y mirar donde pisas”, valorándolo como un “aliciente más” y que hace “distinta” a la carrera santiaguesa. De esta forma, invita a que la gente se anime a apuntarse a una carrera “única” y de “cumplir el sueño de un ‘iluminado’ que la empezó en 1978”, la cual sabe que atrae a más gente porque “al decírselo a la familia, alguien más se acaba animando también”.

La leyenda del deporte español y gallego admite que espera poder participar en futuras ediciones, “sea en dos años o tres, porque espero seguir corriendo hasta que tenga muchos años”. Raña no ha dejado de correr ni de nadar, pero admite que ahora está en “otra fase” en su vida, donde competir no es lo que valora, sino “disfrutar del deporte, sin darle importancia a si vas de primero o de veinte”, compitiendo ahora en mountain bike, un deporte que “siempre me llamó la atención”.

Además, también se ha introducido en el mundo de los training camps, donde da “charlas de entrenamiento donde cuentas tus experiencias y vivencias, le transmites a otros lo que has aprendido y te lo agradecen mucho”.

La historia de Iván Raña es una marcada por el éxito deportivo a nivel mundial y europeo, una muy grande que empezó cuando era muy pequeño y la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago se le cruzó por delante, de casualidad, y lo marcó, definiendo lo que sería en el futuro. Esta gran historia del atletismo español comenzó hace más de 30 años y podría volver a cumplirse el próximo domingo 30 de octubre, dejando huella en algún niño o niña que se enamore del atletismo en esta competición, que celebrará su 43 edición en este año y que aún tiene abiertas sus inscripciones.