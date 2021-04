Iván Vázquez, de nuevo un ‘arquitecto’

Cuando el fútbol y la necesidad de compartir conocimientos corren por tus venas; cuando más allá de los resultados inmediatos sientes que tu obligación es formar proyectos que luego alcanzarán sus metas; cuando tu inconformismo, tu ambición, tu propia rebeldía interior te exige no pensar en los obstáculos sino en las soluciones... entonces da igual en qué país o en qué categoría ejerzas de entrenador. Tus prioridades y tu libro de ruta siempre serán el mismo.

Iván Vázquez podría seguir esperando una nueva oferta tras decidir, hace poco más de cuatro meses, que su etapa en Ecuador, como jefe formativo en el Independiente del Valle, había finalizado, pero la pasada semana volvió a tomar el avión de regreso, tras cargar las pilas junto a los suyos en Santiago, para emprender una nueva etapa profesional con el país sudamericano de nuevo como destino.

Su misión es la de colocar en la rampa de salida para crecer dentro y fuera del campo al Atlético Santo Domingo, ahora en la segunda división, y para conseguirlo repite como un mantra su decálogo de entrenador: paciencia, trabajo y confianza.

El compostelano, de apenas 32 años, explica esta oferta del conjunto ecuatoriano en que los éxitos logrados en sus dos años dentro de un club de la tradición del Independiente le dio proyección especialmente en Latinoamérica, y aunque “tuve oportunidades de ir a Colombia, México y a algún otro país por aquí, también de Oriente, por circunstancias decidí tomarme un tiempo y estar en casa”. “Ahora que ya quería regresar los equipos que me llamaban para dirigir, que es lo que me gusta, eran de la Serie B de Ecuador, hasta cuatro diferentes me llamaron, y de ahí mi elección”, detalla. La presencia de directivos españoles en el Santo Domingo, unido la intención de la entidad de dejar en sus manos el cambio de rumbo a un equipo que arrancó la Liga de forma irregular fueron claves. “Me va a permitir seguir creciendo. Sentía que tenía la oportunidad de venir a un club profesional, de hacer buenas cosas y de ilusionar a la gente y a la ciudad que el final es uno de mis objetivos”, asevera Iván Vázquez.

Proyecto. El santiagués detalla que su función será la de director técnico del primer equipo “pero a la vez quiero ayudar al club a asentar una idea diferente, con una idea de juego de tenencia de la pelota, un cambio metodológico en la manera de entrenar y ayudarles a seguir mejorando la estructura de toda la entidad”. “Me han acogido con los brazos abiertos, siento que valoran mucho el que yo esté aquí y quiero devolverles eso con mucho trabajo, con sacar buenos resultados en el primer equipo, con desarrollar un juego que ilusione y con dejar una estructura mejor que la puede haber ahorita”, transmite ya contagiado por la jerga del país.

Su contrato finalizará con la temporada, el 15 de octubre, “pero si nos metiéramos en el play-off de ascenso se prorrogaría un mes más”. Para conseguirlo aplaude el grupo humano que le arropa ya en Santo Domingo: “Tengo un equipo muy lindo, mezcla de gente veterana con gente joven, gente que ha tenido un gran recorrido en el fútbol, que ha jugado en la Serie A de aquí de Ecuador y en otros países como Armando Monteverde, ex del Boca Júniors que es mi capitán, y un equipo con mucha hambre de trabajar que es lo que vi en estos primeros días”. “Vamos a poder construir grandes cosas y cosas bonitas juntos si seguimos así”, reitera el compostelano.

Y es que aunque el club ecuatoriano tiene el sueño de llegar a la Serie A: “yo les digo que hay que ser pacientes, que hay que trabajar para darle la vuelta a la situación hasta asentarnos en una zona cómoda de la clasificación que sirva para que los jugadores ganen confianza”.