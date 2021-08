Jaime Sánchez: “Si el Deportivo te llama es complicado decirle que no”

A Coruña. Con pasado en las categorías inferiores de la selección española y del Real Madrid, Jaime Sánchez, nuevo jugador del Deportivo, tuvo que lidiar con las lesiones en su carrera, que relanzó en las últimas temporadas y en la que jugaron un papel clave sus visitas al psicólogo.

“Animo a todo el mundo a que trabaje con un psicólogo. Es necesario. Yo lo he hecho. Es verdad que cuando me lesiono no tengo esa mentalidad de que el psicólogo es importante, pero al final me doy cuenta de que sí y a día de hoy, que estoy recuperado, sigo trabajando con psicólogo”, comentó en su presentación como jugador del Deportivo.

En el filial del Real Madrid le entrenaron técnicos como Zinedine Zidane y Santiago Solari y estuvo en el primer equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti, aunque no llegó a debutar, hasta que las lesiones cortaron su progresión y un camino que retomó con el Valladolid Promesas y el Sabadell y que quiere seguir en el Dépor.

“Estoy muy contento, desde el primer momento sorprendido por lo que es el Dépor, por la estructura del club y sus instalaciones”, indicó el jugador. No dudó en señalar que el objetivo es el ascenso a Segunda, donde jugó la pasada temporada.

“Es el Dépor y, si te llama, es complicado decirle que no. Aunque ahora está en una situación que no es normal para el Dépor, sigue siendo el Dépor y tarde o temprano va a volver a estar donde se merece”, aseguró. C. A. FERNÁNDEZ