Jarro de agua fría en Mestalla para un Celta en inferioridad

··· Nolito aseguró que la derrota fue “demasiado castigo” por haber recibido los dos goles en el tiempo de prolongación. “Es una ‘putada’ pero es así y ahora hay que empezar a pensar en el siguiente partido”, explicó. El delantero analizó la jugada de la expulsión y dijo que cree que no tocó a Maxi Gómez. “Hay veces que aciertan los árbitros y otras que no, pero no tenemos que pensar en eso”, señaló. “No es fácil jugar con uno menos y hemos aguantado, pensábamos que podíamos sacar un punto pero al final en una jugada nos hacen el 1-0. El equipo hizo un gran partido con un tío menos”, dijo.