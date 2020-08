Javi Gómez Noya critica el ‘nuevo’ Mundial y se inclina por no ir

TRIATLÓN El ferrolano Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón, declaró ayer que “no” le parece “justo” que el Mundial se decida en un sólo día -el 5 de septiembre, en Hamburgo (Alemania)- en una prueba esprín y que no tiene “claro aún si” irá “o no”.

“Sinceramente, no estoy seguro. Tendré que decidirlo entre hoy y mañana, porque no tenía pensado ir a esa prueba del Mundial. Y no me parece tampoco lo correcto, lo que ha hecho la ITU (Federación Internacional de Triatlón). Me parece bien que se hagan carreras; pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Y, ahora mismo, hay países que incluso no pueden ni siquiera viajar a Hamburgo. No me parece justo”, explicó el gallego ayer.

El Mundial se decidió por última vez en una sola prueba en 2008, precisamente cuando Gómez Noya logró su primer título. Debido a la pandemia del covid-19, la ITU decidió modificar el formato vigente por etapas, por lo que el martes anunció que el campeonato se decidirá en una sola carrera y, además, en distancia esprín.

“No tengo claro todavía lo que voy a hacer, pero a día de hoy no estoy inscrito, porque no tenía previsto correr esa prueba de Hamburgo. Y que ahora lo hagan Mundial y a una distancia que no es la estándar, que sería la olímpica, para hacer el Mundial en un día, me parece extraño”, explicó.

El seleccionador español, Iñaki Arenal, anunció ayer que Mario Mola y Fernando Alarza representarán a España, aunque inscribió a Gómez Noya por si cambia de opinión a última hora. EFE