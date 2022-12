Javier de Dios e Alejandro Montero destacan en probas feitas en Ourense

ATLETISMO. Javier de Dios e Alejandro Montero, ambolos dous do SD Compostela, destacaron de novo, e por partida dobre, nas citas competitivas ás que asistiron pola provincia de Ourense. Na V Xornada da Copa Deputación de Ourense en pista cuberta, ambos os dous atletas compostelanistas participaron na proba absoluta dos 1.500 metros, que Javier cubriu en 4:39.30 e Alejandro en 4:39.47. Logo desta boa representación, desprazáronse na mañá do domingo ata O Carballiño para correr a solidaria do Arenteiro, nas súas modalidades de 5K e 10K. O gran estado de forma no que se atopan os nosos corredores quedou reflectido unha vez máis no seus bos resultados; cunha 2ª posición absoluta para Javier de Dios na proba longa (34:51) e un 3º posto para Alejandro Montero na modalidade curta (17:13). ecg