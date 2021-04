Jaylen Brown, con 40 puntos, decide el clásico de la NBA y Stephen Curry sigue ‘on fire’

Marc Gasol jugó su mejor partido desde que aterrizó en los Lakers, pero su fabulosa actuación y sus 18 puntos, pese a jugar con un dedo dislocado, no fueron suficientes para que los angelinos se llevaran la victoria ante los Celtics (113-121) de un magnífico Jaylen Brown, autor de 40 puntos, con un memorable 17 de 20 en tiros, además de 9 rebotes y 3 asistencias.

Boston rozó los 30 puntos de ventaja en el último cuarto, pero un parcial descomunal de 24-2 con todos los suplentes sobre la pista metió el miedo a los Celtics hasta el punto que los titulares tuvieron que volver a la cancha para neutralizar lo que habría sido una remontada impresionante.

Gasol no había jugado en tres de los últimos cuatro partidos (uno de ellos por lesión), pero la baja de Andre Drummond le abrió de nuevo las puertas de la titularidad. Y el pívot catalán no desaprovechó la ocasión. Sumó 18 puntos (7 de 10 en tiros, 4 de 6 en triples), 4 rebotes y 3 asistencias frente a una pérdida en 21 minutos (no jugó el último cuarto ya que el encuentro parecía totalmente decidido).

Ni siquiera un percance en el tercer cuarto que le llevó a dislocarse el meñique de la mano izquierda frenó el ímpetu de Gasol, quien tras recuperarse anotó tres triples seguidos en ese mismo parcial.

Los Lakers afrontaban una noche muy especial no solo por medirse a sus históricos enemigos de Boston Celtics sino porque este fue el primer encuentro en más de un año en el Staples Center con fans en las gradas. Sin embargo, los de púrpura y oro llegaron justísimos de recursos y con sus tres estrellas de baja por lesión: LeBron James, Anthony Davis y Andre Drummond.

En otro de los partidos de la jornada, el base de los Warriors Stephen Curry sumó 33 puntos en la victoria de su equipo en la cancha de Cleveland Cavaliers (101-119). La estrella de Golden State sumó su noveno partido consecutivo anotando al menos 30 puntos, su mejor racha como profesional.