El Compostela ya conoce cuáles serán sus rivales en la temporada 2022-2023. En la composición de grupos, realizada por votación telemática ante la Real Federación Española de Fútbol, los seis equipos gallegos que militarán en la Segunda RFEF (Bergantiños, Coruxo, Arenteiro, Polvorín y Ourense CF.

Además de la SD quedaron encuadrados en el grupo I con los conjuntos asturianos (Langreo, Real Avilés, Marino de Luanco y Vetusta, los cántabros (Laredo, Rayo Cantabria y Gimnática de Torrelavega), así como los de Castilla y León, representados por los descendidos Zamora y Valladolid Promesas, el ascendido Guijuelo, así como Burgos Promesas y Cristo Atlético, que continúan en la categoría. Todo queda pendiente del cumplimiento de la inscripción efectiva de cada entidad. Además, en Primera RFEF, se decidió, en una ajustada votación, que el grupo en el que militarán Deportivo, Racing, Celta B y Pontevedra se mida con escuadras madrileñas, extremeñas, andaluzas, de Castilla y León, así como el Ceuta, un club recién ascendido Ceuta.

Por otra parte, Jimmy, uno de los jugadores más identificados con el compostelanismo no continuará en la SD . Formado en las categorías inferiores del Compostela, defendió la camiseta del primer equipo del club de su ciudad en 357 ocasiones a lo largo de las tres etapas en las que formó parte de la plantilla.

Además, el Compostela anunció también de forma oficial la no continuidad de Guille Torres y Matías. Los dos centrales zurdos no vestirán la próxima campaña la camiseta de la SD después de que el club decidiese no ofrecerle la renovación, en el primer caso, y de que el período de cesión acabase, en el segundo. En el caso del Guille Torres, disputó en la última campaña, a las órdenes de Rodri Veiga, 17 encuentros, de los cuales en catorce salió como titular. En el curso anterior, con Yago Iglesias de entrenador, disputó doce partidos de liga, en los que en diez de ellos lo hizo desde el once inicial.