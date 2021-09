Jimmy, preparado para afrontar su regreso tras tres semanas lesionado

Si no se produce ningún contratiempo a lo largo de la semana el lateral del Compostela Jimmy podrá estar a disposición de Rodri Veiga para recibir el sábado al Bergantiños en el Vero Boquete de San Lázaro. El jugador zurdo, dueño de la banda izquierda del cuadro blanquiazul durante los últimos cursos, ya ha completado las tres semanas de baja por una rotura muscular en el vasto medial del muslo derecho.

Se espera que Jimmy ya pueda trabajar con normalidad esta mañana, junto al resto de sus compañeros. La plantilla volverá a ejercitarse desde las 10.30 horas en San Lázaro II, después de haber disfrutado ayer de día libre.

Una vez esté en disposición de entrar en los planes del técnico, Jimmy deberá convencer a Rodri para regresar al equipo. “Ojalá que la persona que juegue en su lugar lo haga bien y haga que mi decisión sea difícil”, deseaba el preparador compostelanista hace tres semanas ante la baja del lateral. La solución de Veiga fue retrasar la posición de Antonio Salado, cayendo Escudero a banda. Si Jimmy vuelve al once titular Salado, que a pesar de no jugar en su posición natural cumplió su cometido, y Escudero se jugarían el puesto de extremo. El ex del Zamora comenzó la liga como nueve, pero Primo, en pleno idilio con el gol, se antoja inamovible.