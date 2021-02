Jimmy recela de un Racing con nuevo técnico, Parralo por Larraz

No habrá duelo el domingo entre el Compostela y el Racing... de Emilio Larraz: el club ferrolano comunicó ayer de forma escueta, por la mañana, la destitución del técnico maño, que cumplía su tercera temporada en Ferrol, adonde llegó con un objetivo que no va a poder completar: llevar al Racing al fútbol profesional. Larraz sí logró llevar al Racing desde Tercera a Segunda B, y deja al equipo en disposición de terminar entre los tres primeros del grupo y luchar por el ascenso.

Emilio Larraz se despidió ayer de forma elegante: sin reproches, repartiendo gracias y explicando que ha tenido “personal y profesionalmente una de las etapas más bonitas de mi vida: vivir en Galicia ha sido un regalo; entrenar al Racing, un gran honor”, señaló en su carta.

Así que el domingo en el Vero Boquete de San Lázaro, en el banquillo del Racing no estará Larraz y sí Cristóbal Parralo, recordado por su paso por el Deportivo. Cristóbal ultimaba en la noche de ayer su fichaje por el conjunto ferrolano. Se hace cargo del equipo a tiempo de cumplir objetivos: el Racing debe jugar seis partidos del grupo.

El cambio de técnico en el equipo rival el domingo lo analizó ayer Jimmy, jugador del Compos: “La verdad es que no sé cómo van a jugar, con el cambio de entrenador. Tácticamente... La verdad es que tienen un equipazo, en el grupo hay equipos muy buenos y el Racing es uno: aun teniendo un partido menos está arriba, hay que tener mucho cuidado con ellos”, confesó. “Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer nuestro juego, nuestro fútbol, y salir a por todas”.

No se fía de que el partido sea en casa: el equipo ferrolano está rindiendo mejor lejos de A Malata. “Jugar en casa influye, pero sabemos los jugadores que tiene el Racing: pueden venir al Vero Boquete y quitarnos la pelota. Esperemos que no sea así, pero es un derbi, ellos tienen muy buen equipo y va a ser un partido complicado”.

En definitiva... “No me gusta que cambien de entrenador: ya sabías cómo podían jugar ellos con Emilio, y ahora no sabes cómo van a salir; van a tratar de agradar al nuevo entrenador para ganarse el puesto. Yo prefería que estuviese Emilio. Ahora, también vamos a depender de lo que hagamos nosotros, que al final va a ser lo importante. Nos da igual que salga un entrenador o no: si estamos bien vamos a sacar el partido adelante”, aseguró.

Porque “quedan cinco partidos, pero todo lo importante: ganas dos y estás arriba, pierdes dos y estás abajo. Es importante sobre todo esta semana, jugamos en casa. Como perdamos contra el Racing, y con los aplazados, te puedes ver sexto o séptimo”.

No esconde Jimmy que “ambicioso hay que ser siempre, cuando queden pocas jornadas y estemos ahí arriba pues claro que sí, por qué no. Lo nuestro no era estar arriba, ahora estamos y por qué no podemos luchar por ello. Hay partidos aplazados, no se sabe cómo está la clasificación en realidad. Entonces, hay que pensar en el partido del fin de semana y sacar los tres puntos”, destaca.