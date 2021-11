Jimmy y Jordan continúan con sus procesos de recuperación y serán baja para visitar al Coruxo

El Compostela volverá a tener las ausencias de Jimmy y de Jordan Domínguez para enfrentarse el domingo al Coruxo (Pardellas, 16.15 horas). A falta de los entrenamientos de hoy y de mañana, ambos siguen avanzando en sus respectivos procesos de recuperación.

La baja de mayor duración está siendo la de Jordan, que afrontará la cuarta semana alejado de los terrenos de juego, desde que se retiró lesionado en el duelo de Espiñedo ante el Arenteiro, con un esguince de tobillo. De momento no se manejan fechas concretas para su reaparición, sino que “los plazos los tiene que ir marcando él y las sensaciones que tenga. Me cuentan que tiene un edema óseo, y depende de cómo se vaya absorbiendo y sus sensaciones”, explica Rodri Veiga. El técnico blanquiazul, que habla con conocimiento de causa, pide tiempo: “Tenemos ganas de que se reincorpore, pero queremos ser prudentes. Es una lesión que yo viví cuando jugaba y estuve prácticamente nueve meses parado. Esperemos que no sea eso, pero hay que darle tiempo, confianza y seguir trabajando con él”.

El aspecto positivo es que juegue quien juegue, el equipo rinde y no suele notar las ausencias. Es el resultado de una plantilla con mayor fondo de armario. “Desde el primer momento detecté que el nivel grupal era bueno. Tenemos más número que otros años, yo intento ser justo con los jugadores, estoy intentando poner en el once primero a los que se lo merecen y después a los que creo que están mejor para el plan de partido”, declara el entrenador. De hecho, apunta que la competencia es de tal nivel que “si pudiera metería trece o catorce, porque se lo merecen, y los tengo que dejar fuera”. “Estoy encantado con la implicación y el compromiso de los jugadores”, apostilla.

Por ello, no duda en reconocer Rodri que el momento de anunciar la convocatoria le resulta ingrato. “Es desagradable porque he tenido la suerte de que hasta el día de hoy ninguno se ha merecido quedarse fuera. Ellos lo entienden, pero me gusta que se enfaden, porque eso es que quieren más”, relata.