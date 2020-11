Joan Mir pide paso en el olimpo con su título mundial en MotoGP

··· “No me lo creo todavía. No me quedan fuerzas para celebrarlo, estoy muy cansado tras una carrera en la que he sufrido muchísimo. En todo el año no había sufrido tanto. Nos ha bastado para ser campeones. No tengo palabras”, señaló Joan Mir a DAZN tras la carrera. Además, confesó que la prueba se le ha hecho “eterna”. “Iba sufriendo mucho encima de la moto. He tenido algún que otro susto, arriesgando, pero intentaba tenerlo todo bajo control. Desde el principio ya era campeón, pero hasta que no veía ese ‘ok’ en la pizarra no estaba tranquilo. Estoy muy contento porque he dado el 100%”, añadió. “Se lo dedico a la gente que está sufriendo con la covid, espero que hayan disfrutado y haberles alegrado un poquito la vida”, dijo.