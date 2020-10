Joel López, uno más en la familia

Sobre el césped del San Lázaro II, se presenta Joel López como jugador de la SD. Él mismo asiente: no es la mejor presentación posible: con muletas, con la rodilla inmovilizada. Hace un mes, en ese mismo campo, se lesionó. El 16 de septiembre, la SD Compostela confirmaba la gravedad de la lesión tras efectuar las pruebas: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esperaba, espera, una larga recuperación, unos seis meses para tener el alta. Joel no se rinde. Más cuando ha comprobado que en el Compos ya es Uno de los nuestros; uno más de la familia blanquiazul.

Fue un detalle. Pero, por si hacía falta, ayer sus compañeros le recordaron que es uno más, con la entrega de una camiseta firmada por todos. Joel lo recordará. “La verdad es que estoy muy agradecido. Ya me habían hablado muy bien del grupo, excompañeros míos, pero desde que llegué aquí soy uno más, estoy encantado”, señala.

Así que mientras intenta superar ese golpe “absurdo, en una jugada al final del entrenamiento”, ya piensa en volver. Por esfuerzo, ahora que empieza la rehabilitación (fue operado el 26 de septiembre) no quedará. “Ahora hay que cogerlo con fuerza, con la ayuda de los míos. El ánimo arriba y a recuperarse cuanto antes para poder echar una mano al equipo”, dice.

Lo pasó mal: “Venía con mucha ilusión. Después de un año malo en Ferrol, venía con muchas ganas de demostrar que valgo, que estoy capacitado para jugar bastantes minutos. Pero ha salido así y hay que levantarse, ser fuerte mentalmente y siempre dar lo mejor de mí”, asegura.

Junto a los fisios y las máquinas pasará los próximos meses. Algo bueno: no estará parado, dándole vueltas a la cabeza. “Desde que te lesionas estás unos días caído, la verdad, porque es bastante duro. Pero, después de que te operas, ya ves que va a ser trabajo día a día. Cada día vas mejorando y de eso se trata, de que a la larga me sienta yo mismo, volver lo antes posible y bien para ayudar al equipo y aportar lo máximo”.

Con sólo 21 años, es el primer percance grave que ha sufrido. “Me lesioné varias veces, pero de tanto tiempo, nunca. Gajes del oficio, el fútbol es así: es nuestra pasión y se dio así. No queda otra que afrontarlo con ánimo”.

Agradece tener a su familia cerca, momentos difíciles no van a faltar. “Estoy aquí con mi novia, me ayuda en el día a día, en cosas que yo no puedo hacer solo”, comenta, y pone un curioso ejemplo: “Fregar los platos no puedo, al estar mucho tiempo de pie. Los primeros días no podía ni vestirme, no tenía movilidad. Se agradece la ayuda. Y la suerte de tener a mis padres: al ser de Ferrol están a una horita de aquí; ellos, mi hermano, mis amigos y excompañeros”, afirma. Porque “hay que olvidarse de la lesión, pero al final siempre vuelves al día”.

Viéndolo de momento desde fuera, analiza al Compos. Y el reto que tiene ante sí: la Segunda B, que él ya conoce. “Sabemos que tenemos un grupo complicado, pero partimos de que tenemos un bloque hecho, y eso es muy importante para afrontar los primeros partidos, que creo que van a ser fundamentales”.

El domingo (16.30 horas) espera en Salamanca el Unionistas. “Sabemos la calidad de las plantillas que tienen los demás equipos. Pero al final hay que jugar, demostrarlo en el verde. Los partidos serán importantes para todos, y empezar bien será fundamental”.

Al bloque del Compostela quiere sumarse Joel, que confía en aportar ya esta temporada. “La verdad es que estoy confiado. Veo que voy mejorando día a día, me siento cada vez un poco mejor- Todo lo que pueda ayudar, a partir de que está bien... en eso no se va a dudar de mí”.