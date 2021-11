Jordan y el reto de la SD: romper el 0 goles en casa del Navalcarnero

Ayer, miércoles, se cumplió un mes desde que el Navalcarnero, que recibirá la visita del Compostela este domingo (16.30 horas) encajó un gol: fue el 17 de octubre, y le costó la derrota ante el Arosa. Pero hay otro dato que resalta la dureza defensiva del equipo: no recibió gol alguno hasta ahora (cinco partidos) jugando como local en la liga.

Otra fecha. El 10 de octubre, Jordan Domínguez, puntal de la SD en el centro del campo, caía lesionado en el campo del Arenteiro. Lo que en principio pareció un simple esguince de tobillo se fue complicando: había edema óseo... Cinco semanas después, Jordan, que cumple su segunda semana entrenándose con el grupo, la pasada sólo en parte, está listo para reaparecer, Rodri decidirá.

Así que Jordan se suma al reto que ya se plantea el Compostela: ser el primer visitante en marcar gol en el campo de hierba artificial: el Municipal Mariano González. “Imos coa mentalidade positiva de romper esa racha deles de non encaixar na casa, e o que sempre dixen: a dinamita que temos nós arriba non a ten calquera. Eu confío nos meus, creo que estamos adestrando ben, comprometidos para un partido complicado, pero temos a nosa mentalidade gañadora para ir alí e sacar os tres puntos”, dice.

En Espiñedo, Jordan cayó lesionado. Esguince de tobillo. “Non pensei que fora ser tanto tempo, unha semana e listo”, recuerda. Pero pasó ese semana y... “cando intentei correr, era imposible; estaba totalmente coxo. Imposible correr”, confiesa. Pruebas médicas, edema óseo. Podía ir para largo. Afortunadamente el tratamiento decidido por el doctor Marque funcionó muy bien.

La semana pasada, Jordan, que cambió el dolor “imposible” por molestias, ya realizó una parte del trabajo con el grupo. Y fue la recomendación de prudencia del doctor Marque la que impidió la reaparición del centrocampista ante el Adarve. Ahora está listo para volver.

“Para Navalcarnero, se o adestrador o estima, pode contar comigo. A semana pasada falamos, tiñamos moitas gañas tanto el coma min de que volvera, pero quizais era un pouco precipitado e o doutor (Suso Marque) puxo máis cabeza”, admite.

“Teño que mellorar fisicamente, despois dun mes non é doado volver ao nivel que estaba, cando tiven a lesión estaba no meu momento alto e agora é un pouco empezar de novo. Imos ver como responde o nocello, hai boas sensacións e gañas, cada día atópome mellor, e se o míster quere contar comigo, estupendo”, señala.

DIFÍCIL. Espera un partido duro en Navalcarnero, equipo que ganó cuatro veces (2-0 al Llanera; 1-0 al Coruxo; 1-0 al Langreo; 2-0 al Salamanca) y empató otra (0--0 con el Avilés) en sus cinco partidos como local. Siempre el cero en goles encajados, como el último mes: Langreo, Ceares 0-1, Salamanca y Pontevedra, 0-0 el pasado domingo.

“O Navalcarnero trata ben o balón, somos equipos bastante semellantes, que lles gusta ter o balón, coidalo ben. Eles teñen xente de calidade. Co seu capitán, David Rodríguez, coincidín no Conquense e é un xogador top, de calidade extrema. Pero eu sempre confío no meu Compos”.