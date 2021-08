Jorge Prado se mete en la lucha por el título

El lucense Jorge Prado se aferra a la lucha por el título del Mundial de motocrós con gran solidez. El piloto gallego regresó al podio en Letonia y lo hizo con una segunda manga magistral en la que nadie pudo superarle sobre la complicada y rápida pista de Kegums. Con este resultado, Prado se sitúa tercero en la clasificación del Mundial.

Jorge Prado en Letonia fue líder en ambas mangas, en la primera, sin embargo, se vio superado por tres de sus rivales directos, pero en la segunda dio un puñetazo sobre la mesa para apuntarse de lleno en la lucha por la corona. Prado hizo tercero en los entrenamientos cronometrados y aunque esta vez no marcó ninguno de los holeshots, sí que se acreditó como el gran especialista en salidas que es, poniéndose líder ya en la segunda curva. En la primera manga fue pronto superado por Herlings y Gajser que parecían estar un punto por encima, y ya al final de los treinta minutos también recibió la presión de Cairoli y Febvre; el italiano consiguió pasarle, pero el francés tuvo que conformarse con ser quinto tras el español.

En la segunda manga la lluvia quiso marcar el desarrollo de la carrera y la pista estaba francamente complicada. De ello fueron testigos directos Jonass, Coldenhoff, Cairoli y Febvre. La caída del francés dio alas a Jorge Prado para mantener una prudencial ventaja sobre Herlings y Gajser. La última vuelta tuvo incluso algo de dramatismo ya que Prado tuvo un nuevo susto que supo solventar, cosa que no ocurrió con Herlings, quien se fue al suelo dejando en bandeja el segundo puesto en la manga y el triunfo en la general del gran Premio al esloveno Gajser.

El gallego, merced a su cuarto y su primer puesto, subía al segundo peldaño del cajón: “Ha sido un gran día, aunque en la primera manga no he encontrado del todo el ritmo, he hecho un buen cuarto puesto y en la segunda manga he podido mantener el ritmo y aguantar”.