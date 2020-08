Jorge Prado, séptimo en Kegums en la reanudación de MXGP

Madrid. El lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó séptimo en el Gran Premio de Letonia, disputado en Kegums y que marcó la reanudación del Mundial de MXGP de motocrós.

Prado, dos veces campeón mundial de MX2 y ahora en la categoría reina, fue octavo en la primera manga y séptimo en la segunda para terminar séptimo en el cómputo de ambas de la tercera prueba puntuable.

El vencedor fue el neerlandés Glenn Coldenhoff (Gas Gas), que ganó la segunda carrera y fue segundo en la primera. Tras él acabaron el esloveno Tim Gajser (Honda), que ganó la manga 1, y el francés Romain Febvre (Kawasaki).

“Después de estos meses tan complicados y sin haber podido hacer toda la preparación que me habría gustado, estoy muy satisfecho con el papel realizado. He comprobado que tengo velocidad para pelear con cualquiera y si no he luchado más para mantenerme delante es porque he pagado la falta de forma”, enfatizó el gallego tras su participación en la prueba. “Estoy muy contento con el rendimiento y el resultado, aunque al final he terminado reventado, no me queda nada de fuerza”, añadió el gallego.

Prado, que todavía anda escaso de horas sobre su KTM 450, tuvo un accidentado debut en la categoría máxima con una fractura de fémur en la pretemporada y una de clavícula durante el paréntesis de la pandemia.

Líder del Mundial es el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda), que terminó en la cuarta plaza en las dos mangas de Kegums.

En la categoría de MX2, el francés Tom Vialle ganó la prueba y amplía su ventaja en el campeonato, en una carrera protagonizada por otro piloto gallego, Rubén Fernández, que terminó cuarto en la general tras ser tercero en la primera manga y séptimo en la segunda.

El Mundial continúa el miércoles que viene de nuevo en Letonia, esta vez en la capital, Riga. El domingo el Mundial regresa a la pista de Kegums para la quibta cita del certamen. efe