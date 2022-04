Jorge Prado ‘vuela’ en Portugal

El himno español ha vuelto a sonar en el Campeonato del Mundo de Motocross. Jorge Prado, el mejor crossista español de la historia, sumó una nueva victoria a su ya extenso palmarés, la primera del año 2022. En la pista portuguesa de Agueda, arropado por miles de aficionados gallegos, el joven piloto lucense volvió a lo más alto del cajón en lo que podría ser el inicio de su remontada. Sin haberse bajado del podio en ninguna de las cuatro pruebas celebradas esta temporada, Jorge llegaba a Portugal ilusionado tras dos duras semanas de entrenamiento y puesta a punto de la moto. El resultado no defraudó.

Prado, que ya había sido segundo en la manga clasificatoria del sábado, aprovechó su buena valla de salida para arrancar a su estilo y colocarse primero ya en la primera curva. Desde entonces, el lucense marcó su ritmo, aguantó los ataques de Coldenhoff, primero, y de Bogers, después, y culminó con victoria una manga perfecta: “Me he sentido muy arropado por tanto público español y aunque no estaba del todo a gusto en la pista, todo ha ido perfecto en la manga”. El líder del Mundial, Tim Gajser conseguía remontar para terminar tercero, mientras que el otro favorito, Maxime Renaux, caía y no pasaba de undécimo. Por su parte el otro gallego, Rubén Fernández, se resarcía de la accidentada manga clasificatoria que no pudo terminar por una doble caída y acababa esta manga inicial en una brillante y peleada sexta posición.

En la segunda manga Jorge arrancaba de nuevo en cabeza, marcaba su cuarto holeshot de la temporada e intentaba repetir guión, pero en esta ocasión su perseguidor era el mismísimo Gajser y el esloveno tenía ganas de revancha. Tras unas primeras vueltas a ritmo infernal, los dos favoritos del Mundial pusieron tierra de por medio con el resto y cuando Gajser lanzó su ataque, Jorge apenas se resistió y se limitó a administrar su ventaja con el tercero para así poder escuchar su himno en el cajón. Coldenhoff fue tercero en esta ocasión, pero Bogers sería quien acompañaría a Prado y Gajser en el podio. Rubén Fernández fue noveno en esta ocasión en una trabajada manga peleando con varios rivales.

De esta forma Jorge Prado recupera la segunda posición en el campeonato al descontarle un montón de puntos a Renaux y reduce en dos puntos la ventaja del líder. El español estaba feliz pero inconformista al terminar: “Estoy súper feliz y agradecido a todos los que me han apoyado durante toda la carrera. Ha sido difícil luchar con Gajser al principio y defenderme de Coldenhoff al final, pero he conseguido la primera victoria del año y es para estar muy contentos. Pero todavía tenemos que trabajar más para tener mejores sensaciones en pista.”

En la categoría de MX2 se vivieron dos entretenidas mangas en las que se repartieron la victoria los dos favoritos del Mundial, Tom Vialle y Jago Geerts. El triunfo en el Gran Premio fue para el francés Vialle que recorta ventaja en el campeonato. El único español presente en esta clase, el joven Samuel Nilsson consiguió meterse en ambas mangas entre los veinte primeros para sumar así puntos en el Mundial. En el Europeo de 250 los españoles tuvieron un buen papel con Oriol Oliver, quinto; Guillem Farrés, séptimo, y David Braceras, décimo.

El Mundial se desplaza ahora a Italia para disputar el próximo fin de semana el Gran Premio de Trentino en otra pista talismán para Prado. Será la quinta prueba de la temporada, a solo un mes y medio del esperado Gran Premio de España que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo en el circuito de intu Xanadú en la Comunidad de Madrid.