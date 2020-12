Josean Querejeta, de jugador a tótem

DE CERCA Unai Morán Recio, autor del libro titulado Leyendas del baloncesto Vasco: Medio siglo de grandes jugadores, publicado por la editorial Sargantana, da para EL CORREO este retrato sobre Josean Querejeta, quien centra uno de los apartados principales de ese volumen. “A Querejeta lo identificamos hoy como uno de los más destacados dirigentes del deporte europeo. Una ciudad modesta como Vitoria nunca hubiera llegado a ser referente del baloncesto continental sin su introvertida figura. La habilidad de la que siempre ha hecho gala en los despachos, sin embargo, no debería dejar en el olvido los no pocos logros que antes firmó sobre la cancha. Con dos metros de estatura y una constitución recia, despuntó pronto como alero y no tardó en fichar por el Real Madrid. Ganó dos Ligas y llegó a proclamarse campeón de Europa, pero lo hizo junto a estrellas como Brabender, Szczerbiak o Meister, con las que resultaba complicado luchar por el puesto. En un alarde de la fuerte personalidad que siempre ha exhibido, rompió unilateralmente el contrato que le unía a los blancos y renunció a nuevos títulos para disfrutar de minutos en algún club más modesto. Fue así como recaló en un Baskonia del que no tardaría en convertirse en santo y seña. Primero, con anotaciones habituales de dobles dígitos que lo consolidaron como uno de los más destacados jugadores nacionales en los años 80. Y después, como presidente, el Baskonia no ha dejado de crecer con él al mando”.