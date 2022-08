Joselu amenaza al Celta en su estreno de hoy en Balaídos

El nuevo Espanyol de Diego Martínez, todavía en fase de construcción, calibra este sábado el nivel de un Celta en transición, con hasta ocho caras nuevas, entre ellas el goleador Joselu Mato, y con el reto de conseguir el ansiado billete para una competición europea el año que celebrará su centenario.

El segundo proyecto de la era Eduardo Chacho Coudet arranca ante un rival que le exigirá mucho trabajo físico, así como pocos errores en la línea defensiva por la presencia del delantero Joselu Mato, por el que tanto suspiró el técnico argentino.

El gallego, formado en las categoría inferiores del Celta, fue junto a Borja Mayoral la apuesta de Coudet para reforzar el puesto de delantero, pero finalmente acabó llegando el portugués Gonçalo Paciencia del Eintracht de Frankfut.

El equipo celeste ha perdido a cinco de sus fijos -Dituro, Araujo, Brais Méndez, Denis Suárez y Santi Mina-, y se ha reforzado con hasta ocho jugadores, de los cuales siete están llamados a tener un rol importante en el equipo. Queda la duda del sueco Williot Swedberg, al que Coudet todavía no ve preparador para la exigencia de LaLiga.

El portero Marchesin, el central Unai Núñez, Óscar Rodríguez y Paciencia serás las cuatro caras nuevas que arrancarán de inicio, ya que Coudet dará continuidad a su compatriota Solari en la banda derecha pese a que los dirigentes siguen buscándole una salida, al igual que a Denis Suárez y Santi Mina.

De este modo, Carles Pérez esperará su oportunidad en el banquillo, junto a Mingueza, Luca de la Torre y el joven Swedberg. No se esperan sorpresas en el once. Coudet repetirá el mismo que probó ante el Al Shabab, con la única novedad en el lateral derecho del capitán Hugo Mallo, que no jugó el último amistoso por unas molestias.

El Espanyol inicia la temporada 2022-23 contra el Celta en Balaídos con sensaciones agridulces, ya que el equipo ha demostrado competitividad durante la temporada, pero el estilo del bloque no se ajusta todavía a las exigencias del nuevo entrenador, Diego Martínez. Los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos en Balaídos han sido igualados, pero es un escenario históricamente duro para los blanquiazules ya que solo ganaron en una de sus diez últimas visitas: en la temporada 2006-07 (0-2).

LAS Alineaciones probables RC Celta: Marchesin; Hugo Mallo, Aidoo, Unai, Javi Galán; Beltrán; Solari, Óscar Rodríguez, Cervi; Aspas y Paciencia. Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Cabrera, Calero, Brian Oliván; Bare, Vini Souza; Rubén Sánchez, Darder, Melamed y Joselu.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño). El dato: Aspas nunca había marcado tanto en pretemporada (suma 8 goles).