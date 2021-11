Joselyn Brea, la reina de la Pedestre ya rige el mundo

Se llama Joselyn Brea Abreu (Venezuela, 12/08/1994). Su nombre resonó hasta en cinco ocasiones ante el Apóstol, en la Praza do Obradoiro, desde 2015 a 2019, período en el que fue la ganadora indiscutible de la Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por EL CORREO. Ninguna atleta ha ganado más veces que Joselyn, quien acaba de extender su dominio al ámbito internacional, pues el pasado sábado se proclamó campeona del mundo de duatlón en Avilés.

“Me sentí ganadora apenas bajarme de la bici”, relata Joselyn. “Estoy entrenando superbién la carrera a pie, con entrenamientos muy fuertes. Sabía que para que me ganasen tenían que correr muy duro. Tenía mucha confianza en mí y sabía que en mis piernas había fuerza. Sabía que la japonesa es muy buena, pero confiaba en lo que he venido haciendo”, agrega.

“Fue una carrera muy táctica”, que constó de diez kilómetros corriendo, cuarenta en bicicleta y otros cinco de carrera a pie, explica la deportista hispanovenezolana. “Mi táctica estaba muy clara” —confiesa—, “sabía que el segundo 5000 iba a decidir el podio. Guardé lo máximo que pude y en los cinco últimos kilómetros fue cuando tuve la determinación de mantener el ritmo. En los últimos 800 metros empecé a subir más el ritmo y la japonesa (Ai Ueda) ya se quedó”.

Aunque se haya proclamado campeona del mundo, Joselyn simplemente ha hecho un breve paréntesis en el atletismo, al que decidió dedicarse en exclusiva desde diciembre “y dejar un poco apartado el triatlón”. Quería competir en Asturias, donde hace diez años ya había sido campeona del mundo júnior.

Aparcar el triatlón y centrarse en el atletismo no ha sido el único cambio. También Pontevedra, su lugar de entrenamiento durante los últimos años, ha quedado atrás: “Ahora estoy viviendo en Mallorca, en unos apartamentos que tienen un convenio con el club ADA Calvià”, su nuevo equipo cuando compite como triatleta. “Dejé la Gimnástica más que nada porque me iba de Pontevedra y quería hacer cambios”, explica Joselyn. “A última hora me fichó el Playas de Castellón —para competir como atleta— por mi mánager, pero este año no pude competir nada con ellos porque estuve seis meses fuera y me perdí toda la temporada de atletismo”, aunque el próximo curso “lo más seguro es que esté con el ADA Calvià porque estoy viviendo en Mallorca”.

Los próximos retos de Brea Abreu adquieren una dimensión internacional, pues quiere “intentar hacer una buena pista cubierta y llegar a hacer la mínima para el Mundial de atletismo bajo techo”. Condiciones tiene para ello, pues ya lo demostró quedándose a tan solo “diez segundos de la mínima olímpica en el 5000”. No pudo ir a Tokio, pero en su cabeza ya aparece París 2024: “Me quedé muy cerca de Tokio y en mi mente solo hay pensamientos de unos Juegos Olímpicos”. Aunque el martes hizo el juramento de la nacionalidad española, con lo que ya podrá competir en Campeonatos de España, a nivel internacional representará a Venezuela.

Eso sí, incluso como campeona del mundo no se olvida de la Pedestre de Santiago, “mi carrera, eché de menos correr este año de nuevo ahí”.