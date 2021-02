Josiño: “Luisito da a sus equipos un punto más de intensidad”

¿Qué temes más, o qué te preocupa más. o qué destacarías del Pontevedra, rival del Compos el domingo en Pasarón? La pregunta, ayer, la respondió sin titubeos Josiño Filgueira, jugador de la SD; fue una respuesta con nombre propio: Luisito, que hace apenas dos jornadas llegó al banquillo del conjunto granate.

“Yo creo que lo que más le da impulso es el cambio de entrenador, que estamos viendo que provoca un cambio de actitud en los jugadores, a mejor. El Pontevedra ahora, por los resultados, dio un cambio. Luisito nos conoce bien, a nuestra gente, la categoría. Es una persona con experiencia, igual un poquito más que el anterior entrenador. Aunque al final son rachas, y vienen con una racha positiva y tenemos que tener cuidado, ya sabemos la plantilla que tienen”, explicó.

Y aunque “tampoco puedo decir mucho, que tampoco vi los partidos del Pontevedra completos”, Josiño sí observa desde fuera cambios en el equipo granate: “Luisito a mí me entrenó y yo creo que cambia la intensidad, él te obliga a estar al cien por cien y mantener tu estado de concentración y de esfuerzo al máximo; igual cambió eso”.

Espera a un Pontevedra incisivo, Luisito ya adelantó que intentarán quitarle el balón al Compos: “Igual en nuestra casa esperarían más atrás. Pienso que en su casa nos van a venir a presionar arriba, algo parecido a lo de partido contra el Ferrol”, destaca Josiño, que estima que “sí, de inicio sí nos querrán quitar el balón. Al final el Pontevedra tampoco es un equipo que le guste tener mucho el balón, pero creo que sí que nos van a ir a presionar arriba, al menos en la salida del balón nuestra; después, si somos capaces de meterlos nosotros atrás, igual sí que podemos tener el manejo de partido”, añade.

El partido. “Como cada domingo: difícil, cada equipo tiene sus recursos pero el Pontevedra al principio todo el mundo pensaba que iba a quedar arriba. Ahora cambió y tiene a Luisito que supongo que le dará ese empujón que necesitaban”.

Plano particular. “Uno individualmente lo que quiere es jugar, sentirse parte del equipo. Yo ya me sentía parte del equipo antes, aunque no jugara tanto, pero sí que estoy contento por estas últimas jornadas. Quiero demostrarle cada domingo al míster que tengo que estar en el once”, destaca Josiño.

Pandemia. “Es algo con lo que tenemos que vivir hoy en día y que a veces nos toca, no se puede controlar. Tenemos que intentar controlarnos lo máximo posible y que no nos vuelva a coger, como en el caso de Gabri. Es algo que le puede pasar a cualquier club, tampoco creo que sea excusa para el partido. Tenemos una plantilla no muy amplia pero puede jugar cualquiera. El parón ahora nos vendrá bien: tener a la plantilla al completo nos va a ayudar”.