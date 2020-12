Juampa asegura estar viviendo un sueño como compostelanista

Los once jugadores del Compostela que terminaron el partido contra el Celta B ya formaban parte del equipo la pasada campaña en Tercera. En ese instante ya no estaba sobre el césped Juampa Barros. Él es el único futbolista del plantel que porta la bandera de los recién llegados en el once inicial, el único fichaje asentado en los planes de Yago Iglesias. Juampa juega en casa, en su ciudad, en el estadio al que acudía de pequeño a ver a la SD. Ahora viste esa camiseta a la que tantas veces animó cuando la vestían otros jugadores. Juampa es feliz en el Compos, donde asegura estar viviendo un sueño.

“Me encuentro como en un sueño”, reconoce el futbolista a EL CORREO. “Estar dedicándome al fútbol y en mi casa, en un club como el Compostela, que de pequeño iba a verlo al estadio, hace que no me pueda quejar de nada”.

Accedió a la titularidad en la segunda jornada, con motivo de la visita del Deportivo al Vero Boquete, y desde entonces no se ha vuelto a caer del once: “Estoy jugando, estoy teniendo la confianza del míster, los resultados están yendo bien...”.

Eso sí, el jugador hispanoargentino huye de la complacencia y se muestra exigente consigo mismo. “No me puedo quejar de nada pero también me exijo a mí mismo seguir mejorando, individualmente creo que todavía me estoy acoplando a esta dinámica tan buena que tienen estos jugadores y este equipo desde hace años. Espero seguir mejorando individualmente poco a poco para ayudar al equipo”, afirma. Aun así, progresa adecuadamente en el proceso de amoldarse a sus nuevos compañeros. “Digo que me estoy acoplando porque hemos venido poca gente nueva y la dinámica de este equipo era muy buena. Me siento muy cómodo pero creo que puedo seguir mejorando”.

A la hora de adaptarse a su nuevo equipo, el estilo de juego del Compostela, más que propicio para sus características como jugador, hacen más fácil el proceso. “A mí me encanta (el estilo de juego del equipo), me siento muy cómodo. Soy un jugador al que le gusta tener el balón, es el equipo perfecto. Con los jugadores que tengo al lado es mucho más fácil”.

A POR EL PRIMER GOL. Más allá de su afán por seguir aportando al equipo, el siguiente reto de Juampa a nivel individual es el de inaugurar su cuenta goleadora como compostelanista. Estuvo a punto de conseguirlo en Barreiro, pero Iago Domínguez le ganó el mano a mano. “No me puedo obcecar en eso, porque no me beneficia ni a mí ni al equipo. Pero sí me gustaría poder ayudar al equipo con un gol e individualmente me daría mucha confianza para seguir mejorando y progresando. Pero mi única intención es darlo todo en cada partido, en lo que pide el entrenador, para que el Compostela sume de tres cada semana”, asegura.

Otro de los deseos de Juampa es hacer grandes cosas con el Compostela. Y, apoyado en el juego y en las sensaciones que transmite el equipo en este primer tramo de competición liguera, no duda de que así será: “La Segunda B este año es muy complicada pero desde la primera jornada el nivel de juego que está mostrando este Compostela hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo. Si seguimos con este nivel y en esta línea, con el hambre que tenemos cada uno de nosotros, podemos hacer grandes cosas”.

Juampa alaba el nivel que está dando todo el colectivo y basa las buenas actuaciones en el trabajo diario: “Había muchas expectativas antes de empezar la temporada sobre el Compostela. Parecía que íbamos a pelear por estar abajo todo el rato. A los equipos hay que dejarlos rodar, hay que verlos competir. Creo que todos los jugadores estamos compitiendo, estamos dando un nivel muy alto. El cuerpo técnico también está haciendo un trabajo muy bueno con nosotros y eso nos hace rendir para que el Compostela esté arriba”.

ANTE EL ZAMORA, CON MIL ABONADOS. El próximo rival del Compostela será el Zamora, el sábado en el Vero Boquete de San Lázaro. Allí, a partir de las 19.00 horas se verán las caras los dos equipos del subgrupo A del Grupo I recién ascendidos a Segunda División B, dos conjuntos que, en cambio, actúan sin complejos dejando a un lado su etiqueta de novato.

“Le vi un par de partidos y me gustaron bastante. Creo que tienen un buen equipo para hacer un gran año, pero en San Lázaro estamos demostrando que estamos fuertes, el equipo se siente muy cómodo en casa, y más esta semana, que puede venir toda nuestra gente. Eso nos va a ayudar mucho y esperemos acabar el año dedicándole una victoria a toda la gente que nos va a venir a apoyar”, analiza Juampa.

Precisamente la presencia de la afición compostelanista es lo que hace que este partido se espere con gran ilusión en el vestuario blanquiazul. Los espectadores ya regresaron con motivo del Compostela-Pontevedra, pero de forma testimonial por las restricciones ante el coronavirus. Esas restricciones siguen vigentes, al igual que la pandemia, pero se han suavizado hasta permitir el acceso de mil abonados al Vero Boquete el próximo sábado. Su presencia la notarán los futbolistas sobre el campo. “Hay mucha diferencia. Como jugador siempre das el cien por cien en cada partido, pero hay momentos en que no te salen las cosas en los que tener una afición detrás que te apoya y te anima a todo jugador le gusta”, reconoce Juampa.