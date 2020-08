Juan, camino de ganarle el partido a la leucemia

El pasado 23 de mayo, Juan Luis Caneda González, para el fútbol Juan Caneda, jugador del Sigüeiro de la Preferente Galicia, cumplió 29 años en medio de uno de los peores momentos de su vida. Su madre, María José, había fallecido a finales de 2019 con sólo 56 años. Y en abril a él le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Pero la historia de hoy de Juan Caneda no es de tristeza, sino de esperanza y de superación: la historia de un chico que va camino de vencer a la leucemia, y que quiere ayudar para que todos sus pacientes puedan superarla. Revela la pócima: el trasplante de médula, que él tuvo la suerte de recibir.

Su lucha ha sido intensa, y continúa. Ayer Juan fue dado de alta en el CHUS y regresó a casa. Lo ha pasado mal en los últimos meses, pero atiende sin problemas, gentilmente, la llamada de EL CORREO GALLEGO. Su voz suena bien: fuerte, segura “¿Cómo estás?”, es la primera pregunta obligada. “Pues... físicamente vamos mejorando cada día. Hoy me dieron el alta, por fin”.

Sí, por fin, que “fueron 32 días, esta última vez. Estuve ingresado la primera vez, cuando me detectaron la leucemia, 49 días, con ciclos de quimioterapia; el segundo fueron 26 días, porque se complicó un poco el primero; y ahora 32 días, entre la preparación para el trasplante y tras éste; al final, sumas y son cuatro o cinco meses, en la planta de Hematología”, donde “el personal al completo es genial, está siempre muy atento contigo, se porta genial en tus momentos malos. Médicos, enfermeros y auxiliares, todos”.

En mayo salió una semana, entre ciclo y ciclo, y por suerte coincidió con su cumpleaños; lo pudo pasar en casa. Con su padre, Vicente (hermano del expresidente de la SD), que lleva la tienda Deportes Caneda; con sus dos hermanos. “Fueron momentos bastante complicados, pero bueno... la vida no sabes lo que te va a traer; a seguir hacia adelante”.

Reconoce que tuvo suerte. Cuando a alguien le dicen que tiene leucemia, piensa ya en un posible trasplante de médula ósea... que no siempre llega. “Al principio era una opción, pero se pensó en dar ciclos de quimio y a ver cómo iba, a ver si desaparecían las células madres y si era preciso el trasplante o no. Yo tuve la suerte de que encontré el donante en casa, mis dos hermanos eran compatibles al cien por cien. Muy pocas personas tienen esa suerte. Gracias a Dios”, dice.

El trasplante se lo realizaron el pasado 5 de agosto. Ingresó en el hospital el 26 de julio para preparar todo, con nuevas sesiones de radioterapia y quimioterapia, le dieron unos días de descanso y se realizó.

Tras el trasplante, admite que “pasas por distintas fases: las dos o tres primeras semanas fueron de sufrimiento, ya no sólo por la caída del cabello o de las uñas, sino por náuseas, vómitos... estás KO, parece que te van a matar en breve; no puedes comer... se pasa mal, con mucho dolor. Yo pedí morfina”, cuenta.

Pero tras ello, “las defensas van subiendo poco a poco y están ya a unos límites, no quizás de una persona normal, pero ya pudiendo hacer cosas y se va arreglando todo, ya puedes comer, pasan los vómitos, las náuseas, y vas viendo la luz; te va cambiando el ánimo”, dice.

¿Y ahora, qué? “Pues a recuperarse sobre todo en casa, tener mucho cuidado con muchas cosas: los alimentos que puedes tomar, las zonas en las que puedes dar los paseos, las compañías o visitas que puedan venir a casa (son tiempos además del coronavirus) y todo así, tomando precauciones. Pero ir retomando poco a poco la actividad normal”.

Porque él piensa en la que siempre ha sido su gran pasión, y en volver: “El fútbol no lo veo como algo tan lejano; depende de lo que digan los médicos, pero desde un primer momento me dijeron que el deporte lo podía ir haciendo, poco a poco; quizás ahora no en la calle, pero sí en casa; si en seis meses o en un año me dejan volver a la práctica deportiva... no lo descarto, si me dicen que no hay riesgo de recaída y veo que mi cuerpo responde”, asegura.

Su técnico en el Sigüeiro, Tomás Mougán, fue otra gran ayuda. En marzo llegó el parón de las ligas por el covid, pero Juan ya llevaba un tiempo en el que “me sentía muy cansado, y con dolores de espalda; casi no dormía, no entrenaba pero jugaba: la verdad es que no sé cómo aguanté, mi pasión es el fútbol”.

Ahora reivindica apoyo al trasplante de médula ósea: quiere que su suerte sea la de todos quienes sufren leucemia. “Yo tuve suerte, pero hay gente que no encuentra donantes compatibles, ni en Galicia, ni en España ni fuera”. Colabora con Osoigo, una plataforma que intenta que el mensaje de que la donación salva vidas llegue a los políticos. Juan llama al Parlamento de Galicia para que “que se implique en publicitar la donación de médula, ya que mucha gente no encuentra donante porque pocas personas conocen lo que implica ser donante y como poder serlo. No cuesta tanto”, dice.