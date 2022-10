Juan Carlos Higuero: un oro europeo como embajador de la Carreira Pedestre Popular

La edición número 43 de la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago será una muy especial por diversas razones. Este será el retorno de la competición tras el parón sufrido a causa del covid, siendo la entrega anterior la del 2019, y este hecho se junta con la celebración del año Xacobeo en la ciudad. Pero el broche de oro para garantizar que la carrera del próximo fin de semana sea memorable es la inclusión del campeón europeo en las modalidades de Pista Cubierta y del europeo por Naciones Juan Carlos Higuero, que será speaker y embajador de esta edición.

A Higuero le llegó la oportunidad porque estuvo “participando en otras carreras en Galicia o he estado asociado a algunas”, según explica el ex corredor y actual comentarista de RTVE y Radio Marca. Estos hechos, aunados a la buena relación que mantiene con atletas como Víctor Riobó y Miguel Soto, han generado este “buen feeling con Galicia”.

Al conocido como ‘León de Aranda’ le llamó la atención que esta carrera es “multitudinaria” y que cuenta con una distancia de “12 kilómetros en lugar de 10, lo cual es poco común”. El atleta aprecia, además, que es un recorrido por las “arterias de una ciudad histórica y que es Patrimonio de la Humanidad”, generando que esta competición sea “más grande e importante”.

El ex atleta, conocedor de lo que es correr con climas lluviosos, no considera que el tiempo sea un “obstáculo”. “Una vez suena el pistoletazo de salida estás metido en la carrera, llueva o no”, aunque advierte: “El único riesgo es una vez llegas a meta, que es importante no enfriarse”. Por ello, llueva o no, Higuero confía en que “la gente disfrute y que el que nunca haya hecho atletismo sea bienvenido a la salud; los semiprofesionales que se diviertan; y los profesionales que mejoren sus marcas y hagan una gran competición”.

Al deportista burgalés le tocará enrolarse en el papel de speaker y vivir la carrera desde fuera, aunque admite que le “encantaría correr una carrera de este tipo, tan multitudinaria”. Confiesa que añora correr e incluso los momentos previos y el “olor a crema de calor”.

También quiso apreciar el valor de este tipo de competiciones para los más pequeños, dada su importancia para la base. Higuero cree que “algo bien organizado hace que los niños vayan a disfrutar y cojan unos hábitos saludables y se enganchen ea deporte”, donde “luego a donde lleguen es lo de menos, el atletismo es una escuela de valores”.

Tras este análisis rememora que inició en “competiciones de este estilo, populares de cierto nivel con gente de mi pueblo y del colegio”, algo que le trae muy buenos recuerdos. De hecho, empezó a competir en las carreras que organizaba la Diputación de Burgos, una pasión de su niñez que emergería en una serie de logros europeos y mundiales impensables a esa edad. Este bagaje en su juventud se tradujo en los ya mencionado oros, a los que hay que sumar cuatro platas en el Europeo de Pista Cubierta, dos bronces en el Europeo de Atletismo y el bronce Mundial en Pista Cubierta logrado en Valencia.

Ahora invita a todo el mundo a que se apunte: “Que no duden en correr esta carrera, donde la distancia es súper atractiva, la puede hacer todo el mundo y es un espectáculo correr en una ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Higuero quiso matizar que “los atletas que estén en poca forma también la pueden hacer, a un ritmo suave, porque lo importante es acabarla”.

El plazo de inscripción para esta carrera, arropada por Juan Carlos Higuero, finalizará el 27 de octubre a las 23.59 horas, por lo que todos aquellos que todavía no hayan realizado la inscripción todavía están a tiempo por la vía online en https://www.elcorreogallego.es/carrera-pedestre. La carrera tendrá lugar el próximo domingo 30 de octubre, con salida a las 10.00 horas desde la avenida de Xoán XXIII. Los participantes deberán de estar en el lugar 15 minutos antes del inicio.