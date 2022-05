Juan Pedro López: “Estoy viviendo un sueño”, asegura el líder del Giro de Italia

Madrid. El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que sigue líder del Giro de Italia por tercera jornada consecutiva, dijo estar “viviendo un sueño y disfrutando cada día” de vestir la maglia rosa. El corredor sevillano llegó junto al pelotón a la meta de Scalea, tras disputar la sexta etapa del Giro de Italia, de 192 kilómetros, que partió de Palmi.

“He disfrutado mucho del día. Hemos ido despacio porque creo que creíamos que íbamos a llegar al sprint, como así ha sido, y todo ha estado bajo control”, dijo Juan Pedro López, al término de la etapa.

“Llevar la maglia rosa me hace estar viviendo un sueño y disfrutando cada kilómetro. Lo que me está ocurriendo no me lo imaginaba ni en mis mejores sueños”, declaró el corredor español, que mañana tendrá que defender su liderato en la primera jornada de montaña.

“Va a ser una etapa diferente, muy difícil. El equipo está listo para la montaña, espero dar mi cien por cien, y tener suerte”, confesó.

Juan Pedro López es líder por delante del alemán Lennard Känma, a 38 segundos. Tercero es el estonio Rein Taaramäe (Intermarché) a 58, cuarto el británico Simon Yates a 1:42 y quinto el belga Mauri Vansevenant a 1:47. El Giro afrontrá ahora su primera etapa de montaña entre Diamante y Potenza

La séptima etapa del Giro de Italia, entre Diamante y Potenza, con 196 kilómetros de recorrido y 4.510 metros de desnivel, supondrá la primera jornada de montaña, con el monte Sirino, de primera categoría, como principal obstáculo.

Los corredores afrontan una etapa muy exigente a través de los Apeninos lucanos, atravesando las montañas de Calabria y Basilicata, con el único tramo llano al inicio junto al mar. Las ascensiones al Passo Colla (2ª), Monte Sirino (1ª), que vuelve al Giro tras 23 años, el Monte Scuro (2ª) y la Sellata (3ª), pondrán a prueba al pelotón, que en los últimos 350 metros tendrán que exprimirse al máximo con un repecho máximo al 13% de pendiente.

