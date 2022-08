Juancho: “Es un cambio de ciclo, pero competiremos al máximo en el Europeo”

El ala-pívot Juancho Hernangómez aseguró este jueves que la selección española puede “conseguir grandes cosas” en el próximo Eurobasket, que tendrá lugar del 1 al 18 de septiembre en Alemania, Italia, República Checa y Georgia, además de señalar que es el “objetivo del equipo”, el no darse “nunca por vencido, luchar por todo, por la camiseta y por el nombre de España”.

“Está claro que es un cambio de ciclo, sabemos que no tenemos el mismo talento, pero Scariolo nos ha pedido que disfrutemos, y vamos a competir al máximo”, explicó el jugador madrileño al término de la segunda jornada de entrenamientos de la selección en la Movistar Academy Magariños de Madrid.

El menor de los hermanos Hernangómez apeló además a la unidad del grupo para lograr sus objetivos: “Todo el mundo es importante, los doce, el staff, los fisios, el utilero, todos hacen un gran equipo, y mientras el equipo funcione y gane, cualquier rol está bien asumido”.

SENSACIÓN DE FAMILIA. “Echaba de menos esta sensación de familia, poder competir con los chavales, enseñarles e ir a muerte por un objetivo”, añadió Hernangómez, que tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 ante las exigencias de Minnesota Timberwolves, a raíz de una lesión en el hombro.

Por ese motivo, Juancho agradeció la comprensión de su actual equipo, Toronto Raptors, por quien fichó el pasado 26 de julio para la próxima temporada: “Saben lo importante que es jugar para tu selección y tu país, y no han tenido ningún problema, me han dejado quedarme aquí, no me han hecho ir, han sido muy comprensivos”.

“No tenía ninguna prisa, he firmado, pero podría no haberlo hecho y estar aquí, no cambiaba nada, mi cabeza está en el Europeo, en la selección”, finalizó el campeón mundialista para zanjar el tema de su fichaje.

JUAN NÚÑEZ. Otro campeón como Juan Núñez, en este caso del Europeo sub-20 celebrado recientemente, compareció también tras la sesión para valorar su presencia como debutante con la selección absoluta: “Cualquier chico joven sueña con estar aquí, con los mayores, y poder aprender de estas leyendas, estoy muy contento”.

“Me están haciendo la adaptación mucho más fácil, estoy muy agradecido porque se están portando muy bien conmigo” aseveró el base, que relató también su frenético último mes: “Después de ganar la Liga, apenas tuve un día de descanso, luego me fui a la concentración con la sub-20, y ahora estoy aquí para terminar, pasándolo muy bien”.

“ESTOY APRENDIENDO MUCHO”. “Scariolo es un entrenador que ama el baloncesto, pone mucho empeño en lo que hace y en lo que transmite”, afirmó el joven de 18 años sobre el seleccionador, que tuvo algún consejo para él cuando llegó a la concentración: “Me pidió sobre todo que aprenda de esta gente, que me vaya sintiendo más cómodo, y me recordó que si estoy aquí es para disfrutarlo”.

“Estoy aprendiendo mucho de todos mis compañeros, la verdad, son jugadores muy buenos, pero hasta que no les ves aquí no te das cuenta realmente”, destacó el joven Juan Núñez, jugador del Real Madrid.