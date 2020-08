Juanfran no oculta el interés por Jaime Seoane y Juan Hernández

Lugo. El entrenador del CD Lugo Juanfran García aseguró ayer en rueda de prensa que cuenta con los jugadores susceptibles de ser vendidos, como Ander Cantero y Cristian Herrera, y deseó que el club cierre las incorporaciones de Juan Hernández y Jaime Seoane.

“Cuento con Marcelo Djaló, Ander y Cristian. No valoro una posible venta. Que luego hay sorpresas en el mercado, pues espero que no sea así y, si sucede, no tengo duda de que la dirección deportiva trabajará (para suplirlos). A día de hoy cuento con esos tres hombres porque un entrenador siempre quiere una columna vertebral fuerte”, analizó el técnico.

Juanfran no escondió su deseo de que regrese Jaime Seoane y tampoco eludió hablar del interés por Juan Hernández, del Celta. “Estaremos encantados si viene”, reconoció sobre este último.

El Lugo ha cerrado por ahora las incorporaciones de Juanpe Jiménez, del que destacó el “buen toque de balón” y su “sacrificio” en las ayudas, y el santiagués Diego Alende, cedido por el Valladolid y del que comentó que es “un central fuerte, que ya conocían el club y la dirección deportiva, muy competitivo y que va bien en las disputas”.

El club, apuntó Juanfran, está buscando otros dos centrales, un lateral izquierdo, un hombre por banda izquierda, alguno por la derecha y, “si pudiera ser”, otro lateral derecho tras confirmar ayer la continuidad de Eduard Campabadal. EFE