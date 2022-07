Judo: Marín acolle un stage internacional de cinco días

Marín. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu onte ao 33ª Stage Internacional de Judo de categoría júnior, tanto masculina coma feminina, que ten lugar entre o 11 e o 15 de xullo na vila de Marín. Esta concentración internacional de tecnificación é posible grazas ao convenio de colaboración das federacións galega e española co patrocinio da Secretaría Xeral para o Deporte. Organizada pola Federación Galega de Judo, os judokas galegos desfrutan desde hai varios anos da posibilidade de compartir experiencias e adestrar cos referentes nacionais e internacionais deste deporte.

Neste stage atópanse concentrados no pavillón do colexio CEIP San Narciso un total de 150 judokas. Ademais da delegación galega, na concentración atópanse membros da selección española, catalana, balear e portuguesa. O stage serve como preparación para o Mundial Júnior de Judo, en Ecuador, no que participará a galega Laura Vázquez, actual subcampioa do mundo da súa categoría. ECG