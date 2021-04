Juega ya sin red el Jerubex Santiago frente al Bisontes

Un simple vistazo a la clasificación en el grupo D, por la permanencia en Segunda División, basta para darse cuenta de la situación del Jerubex Santiago Futsal. El equipo compostelano ha sumado 15 puntos en 19 partidos, y con esas mismas 19 jornadas jugadas la línea de salvación la marca el Móstoles, con 22 puntos. Cuando faltan cinco jornadas para el final de la fase, el mensaje al ir a jugar la primera de ellas, hoy a partir de las cinco de la tarde en Santa Isabel frente al Bisontes de Castellón, está claro para el Jerubex Santiago: sólo vale ganar y seguir.

Está haciendo una buena segunda parte de la temporada el equipo blanco, pero también está viendo que no le basta: pasan las jornadas y la distancia con la tierra prometida, la zona de salvación, no ha disminuido, o no lo que debiera: sigue a siete puntos. “No queda otra que ganar, que casi no hay margen de error”, admite el técnico del Jerubex Santiago Futsal, David Rial, y de sus palabras se deduce que casi sacaría el casi: no hay margen de error.

HOGAR. Buscará no errar hoy en esa casa, Santa Isabel, que hace tiempo que dejó de ser un lugar seguro para el equipo santiagués. Allá por el mes de diciembre de 2020 logró ante el Leganés el único triunfo que ha sumado hasta ahora en la temporada. Escaso bagaje. David tiene su teoría, la magia de la pista: “Santa Isabel tiene un plus de motivación para los rivales; es una pista bonita, como lo son las de Castellón o Murcia. Tiene poso, carisma”, dice.

En la otra cara de la moneda, el Bisontes de Castellón es un mal visitante: hasta la fecha ha jugado diez veces fuera de casa, con cuatro victorias, cinco empates... y una sola derrota. “Bueno, algún día tendrán que perder fuera, y nosotros algún día tendremos que ganar en casa, a ver si es en este partido”, asegura David Rial.

Aunque el técnico teme más del Bisontes de Castellón: “Espero a un equipo diferente al de la ida, cuando acababa de quedarse fuera de la fase de ascenso y eso pudo pesarle en lo anímico. Ahora llega recuperado, en una dinámica positiva las últimas semanas y cerca de salvarse. Supongo que vendrá, primero, motivado por la derrota allí ante nosotros (0-3) y, segundo, a lograr tres puntos que les dejen la permanencia casi hecha”, afirma.

POTENCIAL. Y además está la propia calidad del Bisontes de Castellón, tercero ahora mismo en la clasificación del grupo con 27 puntos. Cuenta con viejos conocidos de la afición gallega al fútbol sala, y de la comarca de Compostela. Como Jesús Gambín, la pasada temporada en el Santiago Futsal; o Sergio Quílez, que defendió las dos anteriores los colores del Noia Portus Apostoli, al que ayudó en su crecimiento.

Junto a ellos, jugadores de calidad liderados por David Yera, que ha regresado a la competición española tras su paso por Italia pero que antes en equipos como el Betis ya demostró su valía. También Diego Sancho, “un pívot zurdo de calidad”, explica Rial, o Peloncha, artista del balón.

Ellos, y los demás, se lo pondrán difícil al Jerubex Santiago Futsal hoy. Pero hace tiempo que el equipo compostelano ya no se fija en el potencial de sus rivales: debe ganar al que tenga enfrente, lo contrario es dar un paso hacia el abismo. Y no es cuestión.