“Jugar ante Nadal será un sueño que se hace realidad”

Carlos Alcaraz, invitado de la organización, debutó con firmeza en el Mutua Madrid Open de tenis, ganó al francés Adrian Mannarino, trigésimo cuarto del mundo por 6-4 y 6-0 para alcanzar la segunda ronda y convertirse en el primer rival de Rafael Nadal.

Presente y futuro coincidirán el miércoles en la pista Manolo Santana, la principal, de la Caja Mágica. El primer cabeza de serie, número dos del mundo y cinco veces ganador en Madrid ante este prometedor joven de 17 años, debutante en este Masters 1000, que contempla un alentador devenir.

A Carlos Alcaraz, que este año ya ganó un partido del cuadro principal del Abierto de Australia, que fue semifinalista en Marbella y llegó a octavos en Melburne y dieciseisavo en Estoril, no le tembló el pulso. Al menos aparentemente. Dio muestras de una gran serenidad, de templanza y confianza en su juego ante un adversario con una experiencia mayor. El galo, de 32 años, se vio desbordado ante el desparpajo del español, acertado con el saque y agresivo que fue a más a lo largo del partido indiferente a la magnitud del escenario y de la competición.

El tenista murciano, ahora fijado por la ATP en el puesto 120, tardó una hora y 11 minutos en sacar adelante su estreno en el Mutua Madrid Open y citarse con Rafael Nadal en segunda ronda.

Mayoría de edad. “Intentaré no dar la importancia que tiene el partido ni con quién voy a jugar e intentaré disfrutar. Para mí jugar con Nadal va a ser un sueño hecho realidad. Y la mejor manera será cumpliendo los dieciocho años”, indicó a pie de pista, a RTVE el jugador español, que este 5 de mayo, alcanzará la mayoría de edad.

Alcaraz reconoció haber estado nervioso al principio. “Jugar aquí es súper especial. Es un torneo que he venido a verlo desde que era pequeño y ahora estaba enfrente de toda la gente. Me he sentido muy cómodo. Entré un poco nervioso pero el público me ha animado y me ha ayudado a subir para arriba”, relató.

“Esto para mí es nuevo. Jugar en la pista central de la Caja Mágica... nunca he jugado en una pista tan grande. Entré un poco nervioso. Lo he hecho bastante bien y he estado muy a gusto en la pista”, añadió Alcaraz.