¿Jugará en Sar el mejor Barça desde Norris, Epi y Solozábal?

Mientras el Real Madrid afronta una necesaria reconstrucción intentando no perder capacidad competitiva tras una década de éxitos, el Barça parece marcar el paso actualmente en el baloncesto español. Último campeón de la Liga Endesa y de la Copa del Rey, y finalista de la pasada Euroliga, el conjunto azulgrana protagoniza otro gran arranque de curso y es líder en solitario con un inmaculado balance de 8-0 a tiro de récord: si gana este domingo al Monbus Obradoiro en Sar (12.30 horas) alcanzaría un 9-0 inédito desde la temporada 1988/89, con Audie Norris, Epi, Nacho Solozábal o Chicho Sibilio, entre otros.

Es imposible calibrar qué Barça es mejor: los resultados de aquí a junio dictarán sentencia. Pero el actual proyecto culé, pese a la agónica situación económica de la entidad, rezuma ambición. El segundo puesto en la Euroliga supo a poco y por eso en verano se retocó el plantel al gusto de su técnico Sarunas Jasikevicius. El lituano decidió prescindir, vía rescisión o vía finalización de contrato, de Adam Hanga, Artem Pustovyi, Víctor Claver y Leo Westermann; además Leandro Bolmaro puso rumbo a la NBA y Pau Gasol se retiró. A cambio llegaron Nico Laprovittola, Rokas Jokubaitis, Nigel Hayes y Sertaç Sanli. Álex Abrines, con una importante lesión de rodilla desde septiembre, está lesionado.

Con esos mimbres el Barça aspira a un triplete como el conseguido en 2003, cuando se proclamó campeón de Europa por primera vez, título que repitió en 2010. Su marcha es casi inmaculada hasta el momento. Aunque claudicó en la final de la Supercopa ante el Real Madrid, es segundo en la Euroliga con un balance de 6-1 antes de visitar mañana al Armani Milán, que presenta la misma marca y por tanto pone en juego el liderato en solitario. En la Liga Endesa nadie ha sido capaz de batir aún a los de Jasikevicius, que además exhiben el mejor averaje general con un +92: gana por una media de 11,5 puntos.

27 AÑOS. Como destacaba la web de la ACB el domingo, con ese 8-0 el Barcelona empata el inicio de la campaña 1994/95 en la competición doméstica, 27 años después. UCAM Murcia (casa), Gran Canaria (fuera), Río Breogán (c), Bilbao (f), Betis (f), Zaragoza (c), Unicaja (f) y Fuenlabrada (c) han sucumbido al talento de Nikola Mirotic, Cory Higgins, Nick Calathes y compañía. Y solo dos de ellos, Murcia y Unicaja, consiguieron alcanzar los 70 puntos anotados. Un dato que asusta.

Con un triunfo en Sar el Barça igualaría la marca de la plantilla del curso 1988/89 que acabó ganando la llamada Liga de Petrovic. Aunque desde entonces las vitrinas azulgranas dieron cabida a trece ligas más, al actual proyecto solamente le basta con el segundo triplete de su historia para colmar las expectativas generadas.

El Monbus Obradoiro afronta un reto mayúsculo pero ya la temporada pasada fue capaz de tutear al Barça e incluso Álvaro Muñoz tuvo un triple para enviar el partido a la prórroga (75-78).