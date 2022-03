De Michael Jordan a Alfred Julbe

DE CERCA Alfred Julbe (61 años) es uno de los grandes entrenadores de nuestro baloncesto.En su inicio, se suma al Joventut de Badalona en la temporada 1984-1985 como técnico ayudante de un equipo que entrena Aíto, mientras en Estados Unidos Michael Jordan (MJ) vive su primera temporada en la NBA, etapa que así recuerda Julbe, ahora mismo al frente del Spar Girona, uno de los clubes punteros de la liga femenina: “Supe de Jordan durante su primer año universitario en North Caroline, en el curso 1981-1982, y todo gracias a que en Badalona teníamos la discoteca Titus, un conocido local que ponía vídeos de partidos de basket universitario y también de encuentros de la NBA. Entonces no pensaba que Jordan lograría todo lo que consiguió después. Jordan llega a la NBA en un momento de máximos, con grandes estrellas y equipos muy consolidados, y además es drafteado por una franquicia, Chicago Bulls, que en ese momento no destacaba dentro de la NBA”, recuerda Julbe con acierto ya que esa temporada acaba con Los Angeles Lakers de Magic Johnson como campeones de la NBA. Los Bulls de los dos cursos previos, firman esta tarjeta: 28 victorias en el curso 1982-1983 y 27 triunfos en la siguiente y tras fichar al 23 de North Carolina , la franquicia de Chicago acaba con 38 triunfos, pocos pero suficientes para meterse en el play off tras dos años fuera y abrir una nueva etapa, eso sí, caen por 3-1 ante Milwaukee Bucks en el curso 1984-1985.