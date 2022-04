Julio Suárez, da USC, campión universitario de España de xadrez

Santiago. Julio Suárez Gómez, alumno do mestrado universitario en Matemática Industrial da USC, acaba de proclamarse campión universitario de España de xadrez no marco da competición organizada pola Universidade de Málaga. A celebración do Campionato de España de Xadrez 2022 contou cun total de 77 aspirantes de 26 universidades de toda España, xunto aos seus adestradores e delegados, superando o centenar de participantes.

O Campionato desenvolveuse como categoría única mixta polo sistema suízo a nove roldas. “O nivel demostrado polos universitarios foi altísimo, sendo moi rifado o resultado final tanto a nivel individual como por universidades, decidíndose a clasificación na última rolda”, explicaron dende a organización desta competición. ECG