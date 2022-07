Valencia. El alero serbio Nikola Kalinic ha comunicado a la ACB que contempla la opción de regresar la próxima campaña a la Liga Endesa según Efe, por lo que el Valencia Basket ha renovado la oferta que en su día le hizo para poder mantener sus derechos en la competición ante una posible propuesta del Barça. Kalinic jugó en el equipo valenciano en la campaña 2020-21, pero tras no lograr la clasificación para la siguiente edición de la Euroliga, el jugador balcánico no aceptó la propuesta que le hizo el Valencia, no renovó su contrato y fichó por el Estrella Roja. Aún así, al presentarle esa oferta e incluirle entre los jugadores sometidos a derecho de tanteo, la entidad pudo mantener sus derechos. efe