Kartal y su tobillo: la gran preocupación del Obra de cara al reto ante el Madrid

¿Cómo se levanta al equipo tras una derrota que se produce en el último segundo cuando toca jugar, apenas dos días después. frente a todo un Real Madrid? “Pensando que si estamos formando parte de una plantilla de Liga Endesa de máximo nivel es porque estamos capacitados, física y mentalmente, para hacer frente a estos retos. Yo creo que el equipo se va a levantar precisamente por el alma que tiene como grupo, de eso no me cabe duda, y que nos sentimos muy afortunados de poder este martes volver a disputar un partido del máximo nivel. Creo que esta noche será larga para todos, pero estoy convencido de que mañana volverán a la carga con el mismo ánimo e ilusión como lo han hecho estas semanas”. Así respondía Moncho Fernández, en su intervención tras la dolorosa derrota frente al Unicaja (83-85), consciente de la necesidad de que la entidad del reto de enfrentarse al vigente líder de la competición no exigirá un trabajo extra en cuanto a motivación, pero que la urgencia de sumar, sea cual sea el rival, complicará sin duda la puesta en escena mañana (18.00 horas) en Sar.

Mejora el equipo. Los primeros minutos del partido del sábado ante el cuadro malacitano evidenciaron una de las mejores versiones del Obra postpandemia, pero tanto remar para naufragar en la orilla puede acabar pesando cuando ves que jornada a jornada el colchón sobre la zona de descenso se achica.

Y como no hay semana, día, sin sobresalto, mientras el Monbus celebraba el sábado el hecho de poder recuperar para la rotación -aunque muy muy lejado aún de su mejor estado de forma- a Laurynas Birutis, saltaban de nuevo las alarmas sobre el tobillo de Kartal Ozmizrak.

El base turco está jugando con dolor. Desde su vuelta al equipo hace un mes ese es su día a día, con jornadas en el que es más soportable y otros que le obligan a parar, pero durante la cita ante el Unicaja pidió el cambio por dos veces: la primera en el segundo cuarto volvió a saltar a la pista pero en la última ya no lo volvería a hacer.

Cuando el grupo retome hoy al trabajo se evaluará si es un episodio más de sobresfuerzo en una zona tan castigada o el daño va más allá, lo que sí sería un capítulo más de auténtica mala suerte para el equipo y para el propio jugador.

La cara. Con tanta cruz en el día a día del Obra, la actuación de Steven Enoch, uno de los jugadores que más está creciendo este curso desde su llegada, ayuda a seguir mirando con optimismo al futuro. El pívot americano cerró la mejor estadística en su etapa en Santiago con 24 puntos, 8 rebotes y 34 créditos de valoración. Su 14/14 desde la línea de tiros es también excepcional.

“Enoch ha dominado la pintura totalmente. Hace mucho tiempo, ni recuerdo, que un jugador haga tanto daño a uno de mis equipos como ha hecho el sacando faltas a los defensores y dominando totalmente”, reconocía el propio entrenador del Unicaja Fotis Katsikaris.

Pero el rookie del Obra solo piensa en el colectivo. “En los tres últimos partidos ya hemos recuperado nuestra identidad, lo que es el Obradoiro. En este dimos otro paso adelante y aunque perdamos, cada derrota me la tomo como una lección de la que aprender. Esa es la mentalidad”, afirma Enoch.

El jugador de apenas 24 años sigue feliz de su etapa con el Obradoiro y y contento sin duda por sus últimos registros. “Me he sentido bien en la pista. Estoy encantado de estar en este grupo porque me dan confianza y no cambiaría esta experiencia por nada”, subraya. “Intento aprender, mejorar, ser el mejor jugador posible y dar lo mejor por el equipo. Creo que en este partido hice bien mi trabajo”, asume el pívot del cuadro santiagués.