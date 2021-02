Keko: “Decidimos no dejar que lo de fuera nos afecte”

Keko Gontán, centrocampista del Deportivo, aseguró ayer que los jugadores del conjunto gallego han decidido abstraerse de todo lo que rodea al club, que esta semana ha cambiado su Consejo de Administración, para centrarse en el terreno de juego ante lo complicado que se les ha puesto el ascenso a LaLiga SmartBank.

“Nosotros hemos decidido encerrarnos y hacernos fuertes entre nosotros y no dejar que lo de fuera nos afecte. Lo importante es el domingo y todo lo que no sea el verde es negativo para nosotros”, comentó el futbolista blanquiazul en una rueda de prensa telemática con los medios de comunicación.

El extremo afirmó que el nuevo Consejo de Administración no les ha trasladado por ahora ningún mensaje e incidió en que “es momento de estar tranquilos y centrados” en el encuentro que les medirá el domingo al Guijuelo en el Estadio Abanca-Riazor.

Keko señaló que los jugadores se sienten “responsables de que el año no esté yendo bien” y asumió que los resultados adversos “seguramente” han llevado al cambio de la directiva.

UNIÓN Y CONFIANZA. El futbolista madrileño afirmó que en el vestuario del Deportivo están “unidos y convencidos de que todavía” pueden sacar la situación adelante a pesar de que ahora mismo están fuera de las posiciones que permiten seguir luchando por el ascenso en la segunda fase de la temporada y, además, con más partidos jugados que algunos de los que les preceden.

“Cuando nos miramos las caras, nos vemos entrenando día a día, hay confianza en los compañeros, en el grupo, no dudamos en los futbolistas que somos, sí en el rendimiento, pero no en que el domingo no se pueda ganar. Esa fe no puede faltar al salir el domingo al campo de fútbol”, afirmó Keko Gontán.