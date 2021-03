Keko, con “bastante fe” en las opciones del Dépor en la última jornada

A Coruña. El centrocampista del Deportivo Keko Gontán reconoció que tiene “bastante fe” en las opciones de su equipo de acabar en el podio del subgrupo 1A de Segunda B en la última jornada y, con ello, poder luchar por el ascenso a Segunda División en la segunda etapa del campeonato.

“Tengo bastante fe; si no, no me levantaría de la cama. Tengo esa fe que te hace moverte aunque estamos fastidiados porque no dependemos de nosotros mismos”, indicó en una rueda de prensa telemática.

El Deportivo tiene que ganar la próxima semana al Zamora en el Estadio Abanca-Riazor y esperar que el Celta B no gane o que el Unionistas de Salamanca pierda y por ello se centra en la primera premisa, superar a los zamoranos, líderes y ya clasificados.

“En el vestuario vamos con pies de plomo, con tranquilidad y no se da nada por hecho porque cuando lo hicimos hubo fracaso”, precisó.

El jugador madrileño indicó que en la plantilla no piensan “si al Dépor le fue mal otros años” en las últimas jornadas, como el curso pasado cuando sufrió el descenso a Segunda B o en la temporada 2018/19, cuando se quedó a las puertas de Primera División.

“Nos centramos en el presente, no en el pasado, así que por qué no”, dijo sobre las opciones del Deportivo para subir al podio del subgrupo.

El partido le llega, además, tras haber enlazado por segunda vez en toda la temporada dos victorias seguidas. Los resultados positivos cambiaron al equipo.

“Cuando consigues sacar un resultado positivo, afianzando las bases en que vienes trabajando, eso te da confianza; y con dos seguidos, la dinámica parece que cambia. En el fútbol, el resultado cambia las emociones y nosotros cambiamos las emociones y energías. Se cree más en lo que se está haciendo”, confesó.

Aunque deseó que el Zamora bajara “el pistón” ya que ha conseguido el billete para optar al ascenso, Keko recordó que esta temporada los puntos se acumulan para la segunda fase y además jugar en Riazor puede suponer el “partido más bonito del año” para los visitantes, por lo que consideró que su rival va a “apretar más todavía”. CAF