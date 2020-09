Koeman cierra la semana de trabajo a la espera de la PCR de Leo Messi

Barcelona. El nuevo Barcelona de Ronald Koeman completó ayer la última sesión de la semana, todavía sin el delantero Lionel Messi, pendiente de la prueba PCR del coronavirus a la que debe someterse antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Si el resultado del test es negativo, Messi se ejercitará por primera vez a las órdenes de Koeman mañana, aunque los primeros días deberá hacerlo en solitario, tal como establece el protocolo sanitario de LaLiga.

Y es que la plantilla disfrutará hoy de un día de descanso antes regresar al día siguiente al trabajo, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para empezar la segunda semana de pretemporada. Lo hará con el astro argentino, que este viernes confirmó que finalmente cumplirá el año que le queda de contrato con el Barça, pues el club se ha negado a darle la carta de libertad para fichar por otro equipo tal como era su deseo.

La noticia de su continuidad fue bien recibida por muchos de sus compañeros, como el futbolista Frenkie de Jong. “Personalmente estoy muy contento de que se quede. Es el mejor jugador del mundo y si permanece en el Barcelona, eso te hace feliz”, dijo el holandés a la cadena de televisión NOS .

El centrocampista se enteró de la permanencia del argentino mientras se preparaba para el encuentro que jugó su selección el viernes frente a Polonia (1-0) correspondiente a la Liga de las Naciones y explicó que ha seguido desde lejos los eventos de las últimas semanas. “No he tenido ningún contacto con la gente de Barcelona”, aseguró. “Era algo entre Messi y el club. Yo no tenía ningún control sobre el asunto y no estaba en Barcelona, así que tenía sentido seguirlo desde la distancia”, añadió.

Así mismo, dijo que tiene “muchas ganas de volver” a la ciudad condal para unirse a los entrenamientos del equipo azulgrana.

Respeto. También Thiago Alcantara, exjugador del Barça y actual centrocampista del Bayern Múnich, celebró la continuidad de Messi y mostró “respeto” por la decisión final tomada por el argentino. “Cualquier decisión beneficiosa para el club en el que está es maravilloso”, dijo Thiago en rueda de prensa desde la concentración de la selección española. “Leo suma y es súper importante en cualquier equipo que esté, si es en el Barça mejor para el club”, añadió.