Koeman: “El presidente es quien tiene que hablar sobre la Superliga”

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman dijo que está “de acuerdo con el tuit de Piqué” en el que el central azulgrana escribió “Football belongs to the fans. Today more than ever” (“El fútbol pertenece a los seguidores. Hoy más que nunca”) después de que los seis clubes ingleses abandonaran la Superliga Europea.

“Yo no soy el portavoz del club, el portavoz siempre es el presidente y es él quien tiene que hablar sobre este tema”, comentó en un primer momento el técnico holandés, pero después explicó que, aunque “es normal que los presidentes piensen en mejorar el mundo del fútbol, hay muchas cosas que no tienen que cambiar”.

Además, admitió que está “de acuerdo con Pep Guardiola” respecto a que “no es normal el número de partidos” que juegan “y los horarios” en los que lo hacen. “Solo piensan en el dinero (los dirigentes de los organismos del fútbol) y no en los equipos y los jugadores”, sentenció Koeman.

También desveló que el club no le “consultó antes de firmar el documento (de la Superliga)” y que no sabe “si lo hizo con los jugadores”. De todas maneras, dijo que ayer martes “habló con el presidente Laporta sobre este tema” y este le explicó “la postura del club”.

El club azulgrana ha visto cómo diez de los doce clubes fundadores de la Superliga Europea abandonaban el proyecto durante las últimas horas y ahora tan solo se mantiene en el mismo junto al Real Madrid. EFE