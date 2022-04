Koeman: “No tuve el apoyo del presidente Laporta”

FC barcelona. El exentrenador del Barça Ronald Koeman lamentó ayer que no tuvo “el apoyo máximo de un presidente” cuando estuvo en el banquillo del club azulgrana, refiriéndose a Joan Laporta, que lo cesó del cargo el pasado mes de octubre. “Pido que le den apoyo a Xavi (Hernández). El entrenador no es el único culpable. Espero que hayan aprendido (de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi”, añadió el que será el seleccionador de los Países Bajos después del Mundial de Catar, en la rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solidario que se celebra en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires. Asimismo, el técnico neerlandés quiso reivindicar su trabajo en el banquillo del Barça. “Cuando yo me fui el Real Madrid estaba a ocho puntos y ahora está al doble”, sentenció Koeman. Y en este sentido añadió: “Cambiar a un entrenador no siempre es algo que mejore la situación”.

LAS OBRAS EN EL Camp Nou empezarán en junio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha concedido la licencia de obras para la reforma del Camp Nou, que el Barcelona prevé iniciar el próximo mes de junio, una vez finalice el presente curso, y que provocará que en la temporada 2023-24 los partidos del primer equipo de fútbol se disputen en el Estadio Olímpico Lluís Companys. REDAC.