La ausencia en la Roja de Angeliño sorprende al Leipzig

Varios directivos del Leipzig criticaron al seleccionador español Luis Enrique Martínez por no convocar al lateral gallego del club alemán, José Ángel Esmorís Angeliño, que esta temporada está brillando en la Bundesliga y en la Liga de Campeones.

“Ángel ha estado mostrando excelentes actuaciones durante bastante tiempo, no solo en la Bundesliga, sino también en la Liga de Campeones. Por eso no podemos entender por qué no ha sido convocado todavía”, dijo el director deportivo del club alemán, Markus Krösche, en declaraciones al diario Sport Bild.

Por su parte, el director general del Lepizig, Oliver Mintzlaff, se hizo eco de las críticas de Krösche. “Angeliño juega a un nivel alto y constante, proporciona un número de goles y asistencias por encima de la media y muestra una mentalidad ganadora absoluta”, alabó.

En 23 partidos oficiales disputados esta temporada, el lateral de 24 años lleva ocho goles y otras tantas asistencias. “Su nivel de juego ha trascendido en España, seguro. No podemos entender que todavía no haya sido convocado porque sería un gran refuerzo para la selección española”, opinó Mintzlaff.

“No está en mis manos. Estoy totalmente concentrado en mi rendimiento y trato de mostrar lo mejor de él en cada sesión de entrenamiento y en cada partido”, opinó Angeliño, por su parte.

Cedido por el Manchester City, el jugador de Coristanco parece que ha explotado definitivamente. Internacional sub-17 y sub-21 con España, parece que su futuro está destinado a ser citado para jugar con los mayores en algún momento. Cada jornada, en la Bundesliga, intenta demostrar que está capacitado. “Sería un sueño hecho realidad jugar para España y, tal vez, incluso estar en la Eurocopa. No puedo hacer más que rendir al máximo. En el pasado, he marcado menos goles. Me ayuda sobre todo nuestro estilo de juego ofensivo. Soy más ofensivo de lo que solía ser”, declaró en los últimos meses el gallego.