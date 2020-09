La ‘burbuja’ de Valencia, el ejemplo a seguir en la Liga Endesa 2020/21

Es imposible vivir en una burbuja permanente, como lo es a día de hoy también contener la pandemia. La covid-19 ha llegado para quedarse, por lo menos de momento, y mientras el deporte no profesional se mantiene expectante, dolido y frustrado ante la incapacidad de quienes mandan para planificar su regreso, una de las tres competiciones profesionales en España, la Liga Endesa, apura la confección de su protocolo de vuelta a un torneo que arranca este fin de semana, con la disputa de la Supercopa, y se regularizará desde el día 19 con el arranque del campeonato.

La fase final disputada en Valencia en junio fue todo un éxito. El modelo que se implantó en L’Alquería fue incluso copiado en parte por el diseño para el confinamiento de la NBA en Orlando, pero el contexto ahora es diferente, el país no sale de un estado de alarma con un descenso ya de casos sino que está inmerso en una preocupante segunda ola, y todos aquellos que forman parte de los clubes, de su entorno social, deportivo y familiar, conviven aún sin saberlo y sin quererlo con la posibilidad del contagio.

Pero ni el baloncesto ni la sociedad se pueden permitir volver a parar y con respeto, con prudencia, minimizando en lo posible los riesgos y llamando a la calma en el supuesto de futuros brotes, la ACB cuenta con una hoja de ruta para levantar el telón de la segunda mejor competición de básquet del planeta de la forma más segura posible. Porque desde la ACB la frase más repetida es: “Siempre priorizamos la situación sanitaria, pues la salud está por encima de todo”.

Muchas medidas. Prácticamente cada semana hay reuniones para definir y ampliar detalles a un protocolo vivo, cambiante conforme se va desarrollando la pandemia en España, pero que en lo sustancia sigue el formato de la fase final. Entre los términos que recoge la normativa está el control de temperatura en el acceso a las instalaciones (37,5º) y se crearán dos zonas, una verde y otra azul en todo el pabellón. La primera incluye a toda la zona deportiva, la zona de entrada de los equipos hasta la pista, incluidos vestuarios, y todos los lugares donde estén los protagonistas; es una zona con una desinfección intensa y solo podrán acceder personas que hayan testado negativo en los PCR. El número de personas en esta zona será el mínimo imprescindible teniendo en cuenta que habrá una realización televisiva, equipos con expediciones amplias por lo que el número se moverá en torno a las 90.

En la mesa de anotadores se colocará una mampara de metacrilato para evitar un contacto más directo con la mesa y estadísticos y más operadores, y los banquillos se extenderán en L para que estén en el lateral de la pista también y pueda haber más distanciamiento entre las personas, y todos aquellos que no sean jugadores de partido (lesionados, no convocados, etc.) y los entrenadores principales deben llevar mascarilla en todo momento, igual que todas las demás que estén en la instalación. En la zona azul habrá directivos de los clubes, en un número muy reducido, la prensa acreditada, pero de momento no está prevista la inclusión del público porque estas atribuciones, como Liga profesional dentro de la Ley del Deporte, corresponde al Gobierno, no a la ACB (en las no profesionales serían las Comunidades Autónomas).

Sobre lo que no quiere entrar en detalles la Asociación de Clubes es en el plan de actuación en el caso de positivos, más allá de que se exigirán PCR previos a los partidos a todos los equipos. Ya se han filtrado documentos que incluye qué hacer en los diferentes escenarios como que en el caso de que haya una persona afectada se le aislará sin que tenga contacto con el resto de la plantilla y se le realiza otro test 48 horas después; si éste da negativo, puede reincorporarse al equipo, pero si por el contrario repite el positivo se le aislará de nuevo y todo el equipo se someterá a un nuevo PCR; si todos ellos dan de nuevo negativo podrán retomar la competición sin problema.

En el caso de que uno o dos miembros del equipo del dieran positivo deberán aislarse pero el equipo podrá jugar. Solo en el caso de que se detectaran tres o más personas infectadas de coronavirus el equipo no podrá jugar ni viajar porque se considera que existe un brote.

No será hasta la reunión de la próxima semana cuando se cierre el protocolo definitivo y ya se confirme cómo actuará la Liga Endesa ante posibles casos de covid y cómo se procederá ante la posible suspensión de algún encuentro, siempre con el objetivo de buscar una nueva fecha.

Para los viajes se han marcado muchas normas, conscientes de que los equipos no cuentan con el potencial de contar con vuelos charter y aunque lo recomendable son entonces los viajes en autobús, la lejanía de algunos destinos también dificulta esta elección. Se pide minimizar el tiempo de espera en aeropuertos, higienizar los autobuses o hacer PCR a los conductores entre otros puntos.